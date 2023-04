Acer presenta Predator Triton 17 X e Predator Helios Neo 16, i nuovi portatili gaming

Acer ha presentato ufficialmente i suoi nuovi portatili da gaming, Predator Triton 17 X e Predator Helios Neo 16: si tratta di dispositivi estremamente sofisticati, equipaggiati con processori Intel Core di 13a generazione e GPU NVIDIA RTX serie 4000, disegnati per giocatori ma anche per creator.

Predator Triton 17 X (PTX17-71) è un portatile che combina stile e potenza, ideale per il gaming e il lavoro. Si adatta alle esigenze di chi cerca un dispositivo sottile e leggero, ma capace di supportare giochi e applicazioni molto impegnativi dal punto di vista grafico e delle risorse, con una buona autonomia della batteria per l'uso quotidiano.

Con uno spessore inferiore a un pollice, il Triton 17 X ha un aspetto raffinato e minimalista. La scocca in metallo è lavorata con una tecnica CNC e presenta una superficie lucida e sabbiata, un logo Predator con illuminazione RGB inciso con precisione, altoparlanti con finitura in acciaio inossidabile, dettagli con taglio a diamante e prese d'aria ben posizionate. Il design semplice e creativo lo rende un prodotto di classe in ogni situazione.

Sotto la bella copertura in metallo si nascondono dei componenti di altissimo livello, che fanno del Predator Triton 17 X uno dei portatili più veloci per giocatori e creator. Può essere dotato di un processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4090.

Il processore Intel Core i9 di 13a generazione ha una nuova architettura ibrida ad alte prestazioni che offre fino a 24 core con una frequenza turbo massima di 5,4 GHz, garantendo un'esperienza gaming in mobilità eccezionale.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop è basata sull'architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che offre ottime prestazioni grazie a DLSS 3 con AI e permette di creare mondi virtuali realistici con il ray-tracing continuo.

Acer Predator Triton 17 X

Le tecnologie Max-Q ottimizzano le prestazioni del sistema, l'alimentazione, la durata della batteria e l'audio per garantire la massima efficienza. Per chi vuole prestazioni ancora più elevate, è possibile configurarlo con fino a 64 GB di memoria DDR5 a 5600 Hz e fino a 4 TB di unità a stato solido PCIe in RAID 0.

Con Predator Triton 17 X puoi goderti una grafica straordinaria su uno schermo da 17 pollici (16:10) che ti fa immergere nel gioco. Puoi scegliere tra due opzioni di pannello, una delle quali è un display WQXGA mini-LED (AmLED) con una velocità di aggiornamento di 250 Hz, una luminosità massima superiore a 1.000 nit per raggiungere lo standard DisplayHDR e un rapporto di contrasto molto alto di 1.000.000:1.

Questo pannello ti offre anche una gamma di colori DCI-P3 al 100% per immagini vivide e realistiche ed è certificato Eyesafe come display a bassa emissione di luce blu, che riduce l'80% della luce blu nociva. Grazie a NVIDIA Advanced Optimus e NVIDIA G-SYNC puoi avere una fluidità di gioco senza pari.

Acer Predator Helios Neo 16

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) è il nuovo modello della serie Helios che offre componenti di alta qualità a un costo più conveniente. Il design è originale e divertente, con dei codici segreti impressi al laser sulla cover superiore in nero anodizzato, che sfidano i giocatori a scoprire il significato.

Predator Helios Neo 16 ha diverse configurazioni con processori Intel Core HX di 13a generazione molto potenti e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop con una potenza grafica massima (MGP) di 140 W. La RAM DDR5-4800 MHz a doppio canale può arrivare fino a 32 GB e l'SSD PCIe NVMe fino a 2 TB in RAID 0, per garantire velocità di caricamento elevate nei giochi più esigenti.

Il sistema di raffreddamento avanzato di Acer, con una ventola AeroBlade tutta in metallo e una pasta termica a base di metallo liquido sulla CPU, permette di sfruttare al meglio le prestazioni della macchina.

Predator Helios Neo 16 ha anche una grafica eccezionale, con diverse opzioni per lo schermo, tra cui un display IPS WQXGA (2560x1600) a 165 Hz e 3 ms di latenza e un display WUXGA (1920x1200) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz che copre il 100% dello spazio colore sRGB. Entrambi i display hanno NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC, che assicurano immagini fluide e realistiche nei giochi più veloci.

Prezzi e disponibilità