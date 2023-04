Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp ora è disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Dopo una lunga attesa, da oggi Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è finalmente disponibile su Switch e per ricordarcelo Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio in italiano, che potrete ammirare nel player sottostante.

Si tratta di un remake per Nintendo Switch dei due capitoli originali usciti su Game Boy Advance, che presenta un comparto grafico aggiornato e ripensato per la console ibrida della grande N. Inoltre, tra le novità introdotte in questa riedizione troviamo l'aggiunta del doppiaggio per tutti i capitani, una campagna inedita per Advance Wars 2, opzioni per velocizzare il gioco e riavvolgere la partita in qualsiasi momento. Non mancano poi delle modalità aggiuntive, con la Battaglia con punteggi, ma probabilmente quella più interessante è il multiplayer in locale e online con cui sfidare amici e altri giocatori.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, in cui Luca Forte afferma:

"Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è innanzitutto un signor gioco in grado di impegnare e divertire per tantissime ore grazie alle due campagne e alla modalità multigiocatore. Il gameplay, essenziale e pulito, è ancora fresco a distanza di più di 20 anni e la nuova veste grafica, moderna, ma estremamente fedele allo stile originale, rende giustizia all'ottimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi e dei mezzi fatta da Intelligent System. Peccato per la mancanza di Advance Wars: Dual Strike e di una ricerca della fedeltà così totale da aver un limitato le potenzialità della Sala Grafica e dell'esperienza di gioco, altrimenti ci saremmo trovati di fronte a un rilancio pressoché perfetto di una serie che merita di tornare in pianta stabile sui nostri schermi."