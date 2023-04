Dredge, Phil Spencer ci sta giocando e gli piace davvero molto

Phil Spencer sta giocando a Dredge: il CEO di Microsoft Gaming lo ha scritto in un post su Twitter, aggiungendo che è ancora all'inizio ma l'esperienza realizzata da Black Salt Games lo sta conquistando per ambientazione, stile e ritmo di gioco.

L'opinione del capo di Xbox non sorprende più di tanto, se consideriamo che anche la nostra recensione di Dredge esprime pareri decisamente positivi nei confronti di questo originale simulatore di pesca dalle atmosfere lovecraftiane.

La cosa interessante è che anche Larry "Major Nelson" Hryb si è accodato all'entusiasmo, scrivendo che non vedeva l'ora di parlare di questo gioco con Spencer: una pubblicità decisamente importante per un titolo che, lo ricordiamo, non fa parte del catalogo Xbox Game Pass ma è attualmente disponibile per l'acquisto su tutte le piattaforme.

"Dredge è la felicissima sintesi di una semplice idea di base - quella di un simulatore di pesca basato su un veloce minigioco e su una gestione degli spazi dell'inventario schematica come una partita di Tetris - con l'innesto dei misteri e degli orrori di un mare pieno di segreti, aberrazioni e storie dimenticate", ha scritto Giulia Martino nella recensione.

"Black Salt Games confeziona un debutto clamoroso e capace di mantenere i giocatori all'amo anche dopo i titoli di coda: percorrere l'arcipelago virtuale è un'esperienza rilassante di giorno e piena di tensione di notte, anche quando la nostra barca è dotata di abilità speciali e di un armamentario di tutto rispetto."