The Witcher Polaris: lo sviluppo aumenta di ritmo, CD Projekt RED svela come sono allocati i team

CD Projekt RED ha presentato un documento dei risultati dell'azienda e ha condiviso tramite esso alcuni dettagli sullo sviluppo dei suoi nuovi giochi. Aggiornati al 30 aprile 2023, i dati svelano che lo sviluppo del prossimo The Witcher - Project Polaris - è aumentato di ritmo.

Precisamente, il team ha condiviso una grafica che mostra nel corso degli ultimi anni - dalla fine del 2021 all'aprile 2023 - in che modo gli sviluppatori sono posizionati sui vari progetti interni di CD Projekt RED.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, la quantità di persone dedicate a The Witcher Polaris sono cresciute in modo significativo e si tratta del secondo progetto in termini di impegno subito dietro all'espansione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

I progetti di CD Projekt RED

Inoltre, il team dedicato a Sirius, il progetto di The Molasses Flood, ha ottenuto più supporto. A calare è stato il supporto per la versione base di Cyberpunk 2077, ma anche i progetti legati a Gwent e il supporto alla versione di nuova generazione di The Witcher 3. Come potete vedere, nell'aggiornamento più recente non è presente Monster Slayer, che verrà abbandonato a fine giugno 2023, ed è quindi stato categorizzato come "Altri progetti".

Dopo la pubblicazione di Phantom Liberty, probabilmente, CD Projekt RED potrà spostare una buona fetta di sviluppatori su altri progetti, compreso Polaris.