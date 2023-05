Persona 3: il remake potrebbe essere annunciato durante l'Xbox Showcase, per un'indiscrezione

Tornano a moltiplicarsi le voci sul remake di Persona 3, che stando all'utente del forum ResetEra I'm A Hero Too, noto per alcune fughe di notizie verificatesi come vere, sarà annunciato durante l'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023.

I'm A Hero Too non ha citato direttamente Persona 3, ma si è fatto capire affermando che una certa conferenza a giugno sarà "Evoke-itive", facendo un chiaro riferimento all'Evoker, un'arma di Persona 3 che consente di evocare i Persona.

Nel caso, non è chiaro se Persona 3 sarà un'esclusiva Xbox Series X/S, ma Microsoft potrebbe essersi assicurata i diritti per il marketing, come per i recenti Persona 3 Portable e Persona 4: Golden, che avevano un embargo di 48 ore sulla conferma della versione PlayStation.

L'esistenza del remake di Persona 3 non è stata ancora confermata ufficialmente, quindi prendete la notizia con le dovute cautele. Certo, il fatto che siano apparse online delle sequenze di gioco e che una testata come Gematsu abbia riportato di aver appreso che un remake di Persona 3 in sviluppo dentro Atlus per anni, fa sospettare che ci si trovi di fronte a una possibilità concretissima. Staremo a vedere, visto che ormai manca meno di un mese all'Xbox Showcase dell'11 giugno.