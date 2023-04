Persona 3 Remake: un possibile video gameplay del gioco Atlus trapela online

Alcune fonti hanno pubblicato un frammento di video gameplay che sembra riferirsi al possibile Persona 3 Remake, rifacimento che ricorre nelle voci di corridoio già da qualche tempo ma non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale da parte di Atlus.

Il video in questione dura solo pochi secondi e sembra riferirsi a un'animazione d'intermezzo nel corso di un combattimento. È un frammento di video talmente breve da risultare difficile anche da valutare, sebbene non sembri appartenere ad alcun capitolo precedentemente uscito della serie, almeno in questa forma.



Tutto questo alimenta l'idea che possa trattarsi di un video tratto da Persona 3 Remake, visto che situazione e personaggi potrebbero avere a che fare con il rifacimento del terzo capitolo della serie e l'animazione in questione non sembra corrispondere ad altri giochi usciti in precedenza.

Dopo il lancio delle versioni riadattate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, Persona 3 Remake è riemerso nelle voci di corridoio anche lo scorso gennaio, con un rumor che parlava dello sviluppo in corso e del fatto che potrebbe essere annunciato questa estate.

Nel caso in cui il tweet qui sopra dovesse essere rimosso, potete trovare il breve video anche a questo indirizzo, in attesa di capire la veridicità del materiale in questione.