I migliori momenti dell'E3

Quest'anno l'E3 non ci sarà e non è chiaro quale sarà il futuro della fiera: ricordiamo quindi alcuni momenti iconici della storia della manifestazione.

Ormai lo saprete tutti: l'E3 2023 è stato ufficialmente cancellato. La Entertainment Software Association ha comunicato ai suoi membri la decisione di annullare la prossima edizione della storica fiera estiva dedicata ai videogiochi. L'evento si sarebbe svolto dal 13 al 16 giugno presso il Convention Center di Los Angeles e sarebbe dovuta essere la prima edizione aperta al pubblico sin da quella del 2019. É un peccato quindi non poter assistere al grande ritorno di una manifestazione che, nel tempo, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. Ed è proprio per questo che oggi vogliamo ricordare 10 momenti iconici dell'E3 che sono rimasti impressi nella storia.

My Body is Ready Probabilmente ricorderete molto bene Reggie Fils-Aimé: il presidente e direttore operativo di Nintendo of America fino al 2019, che è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei giocatori grazie al suo impareggiabile carisma e alla sua simpatia. Il buon Reggie ha condotto decine di conferenze per la casa di Kyoto durante l'E3, regalando alla storia momenti iconici come l'introduzione di Wii Fit, con quel "My body is ready" che è diventato presto un meme o l'annuncio del Nintendo DS, dove Reggie si presenta con una chiara dichiarazione di intenti.

La Demo di Uncharted Nathan Drake, protagonista della serie Uncharted E3 del 2015, conferenza Sony, pubblico in trepidazione: a schermo arrivano le prime immagini della nuova esclusiva Playstation in arrivo firmata Naughty Dog, ovvero Uncharted 4. Una demo viene avviata in tempo reale, e la sequenza filmata inizia ad introdurre la presentazione. Il controllo passa in mano al giocatore, ma a causa di un problema tecnico il protagonista del gioco rimane completamente immobile. Sono attimi di panico: dopo un momento di incertezza, la demo viene prontamente riavviata, e quando finalmente il problema sembra risolto, il pubblico festeggia con un applauso. Un momento rimasto nella storia, che è stato poi citato all'interno di Uncharted 4 sotto forma di trofeo, ottenibile rimanendo immobili in gioco per circa 30 secondi.

Il prezzo di Playstation La Playstation, prima console per videogiochi di Sony, fu un successo strepitoso A differenza di quanto successo con l'incidente della demo di Uncharted 4, il pubblico della conferenza all'E3 del 2006 ha generato un inquietante silenzio in sala quando Kazuo Hirai ha parlato per la prima volta del prezzo che avrebbe avuto Playstation 3. La nuova console Sony sarebbe arrivata sul mercato a Novembre al prezzo di 599 dollari: una cifra decisamente elevata. Ed è curioso che questo momento di imbarazzo sia capitato durante un evento Sony. Nel 1995 infatti la compagnia giapponese aveva consegnato alla storia uno degli annunci prezzo più iconici della manifestazione: in arrivo sul mercato come competitor diretto del SEGA Saturn, la prima Playstation viene presentata sul palco da Steve Race, che dirà soltanto una parola: "299". Dollari ovviamente. La notizia che il prezzo della console sarebbe stato così competitivo aveva ovviamente fatto esplodere il pubblico in sala.

Gli ospiti di Microsoft nel 2009 La presentazione di Microsoft del 2009 ha incluso degli ospiti di spessore La storia delle conferenze all'E3 parte nel lontano 1995, ma negli anni la manifestazione è cresciuta a dismisura, attirando l'attenzione di sempre più giocatori e riuscendo a coinvolgere ospiti di fama internazionale. E nessuna edizione ha rappresentato questa crescita esponenziale come quella del 2009, dove durante la conferenza Microsoft abbiamo visto sul palco una serie di celebrità degne di un intervallo del Super Bowl: tra gli altri spiccavano sicuramente Paul McCartney e Ringo Starr, Tony Hawk, e persino Steven Spielberg... Insomma, un roster di ospiti provenienti dalla cultura pop che ha iniziato a dettare un nuovo standard.

You are breathtaking! Keanu Reeves ospite sul palco di Microsoft nel 2019 E infatti l'edizione del 2009 non è stata l'unica in cui Microsoft ha avuto ospiti di rilievo. Nel 2019, tutti gli occhi sono puntati sulle nuove immagini di Cyberpunk 2077, quando fa il suo ingresso sul palco Keanu Reeves in persona. L'attore comincia a presentare il nuovo titolo firmato CD Project RED, quando dal silenzio del pubblico si distingue una voce che grida un complimento rivolto direttamente a Reeves... e lui risponde in un modo epico, regalandoci un momento che è rimasto impresso nella storia dell'E3 e dei meme.

Gabe Newell sul palco di Sony Gabe Newell, presidente di Valve Gabe Newell ha decisamente reinventato il mercato PC: è un dato di fatto che Valve, con Steam, abbia creato un ecosistema dal successo incredibile, che ha risollevato la piattaforma. Ed è anche noto come il presidente della compagnia si sia lasciato andare nel tempo a delle dichiarazioni riguardanti Playstation 3, chiamandola una "perdita di tempo". Proprio per questo, tutti rimasero a dir poco sorpresi nel vederlo salire sul palco di Sony all'E3 del 2010 per annunciare l'arrivo di Portal 2 sulla console. Newell ammette subito di aver avuto posizioni molto critiche sulla settima generazione di console, ma riesce a distendere gli animi scherzandoci su con un'invidiabile nonchalance.

Follia Devolver Logo della conferenza del 2017 tenuta da Devolver Digital Nel 2017 il calendario della manifestazione avrà una curiosa aggiunta: tra i vari publisher che terranno una conferenza, spunta un evento dedicato ai titoli pubblicati da Devolver Digital. Una compagnia che si occupa prevalentemente di progetti indipendenti, sensibilmente più modesta rispetto ai player più importanti del mercato. Nessuno quindi sapeva bene cosa aspettarsi dalla conferenza in questione. Bene, questa fu decisamente la presentazione più strana dell'anno: ovviamente si è parlato di una serie di titoli minori, ma il tutto è stato condito da una sorta di performance parodistica e surreale dell'industria, con presentatori sopra le righe e un umorismo tagliente. Devolver si è ripetuta spesso negli anni utilizzando questa formula, ma il primo esperimento in questo senso rimane uno dei momenti più strani e divertenti della manifestazione.

Miyamoto, Zelda e le lacrime di Soliani Shigeru Miyamoto è sicuramente una delle figure più iconiche all'interno dell'industria: la mente dietro franchise storici di Nintendo come Mario, Zelda, Donkey Kong e Pikmin, negli anni ci ha regalato diversi momenti memorabili durante le conferenze dell'E3. In particolare, è impossibile non citare lo storico annuncio di The Legend of Zelda Twilight Princess per GameCube del 2004: dopo il trailer del gioco, quando Link rinfodera la sua spada sulla schiena, ecco apparire sul palco Miyamoto armato di Master Sword e scudo. La reazione del pubblico potete immaginarla. Ci spostiamo poi al 2017: la conferenza è quella di Ubisoft, ma tutti gli occhi sono puntati proprio su Shigeru Miyamoto, che viene chiamato sul palco per parlare dell'arrivo di Mario + Rabbits Kingdom Battle. Il leggendario game designer sta descrivendo il progetto, che arriva a definire il frutto di una stretta e proficua collaborazione di Nintendo con lo studio di Ubisoft Milano, guidato da Davide Soliani. Quando la regia dell'evento inquadra il designer italiano, a schermo vediamo un'immagine difficile da dimenticare: il creative director è infatti commosso fino alle lacrime. Un momento iconico, che ha ricordato a tutti quanta passione, impegno e trasporto possa esserci dietro alla realizzazione di un gioco.

Hello! I'm Back! Hideo Kojima, oggi a capo dello studio Kojima Productions Come alcuni di voi ricorderanno, i diverbi tra Konami e Hideo Kojima portarono infine all'allontanamento di quest'ultimo dalla compagnia. La questione fu piuttosto complessa, e ancora oggi non è chiaro come siano andati realmente i fatti. Quello che è certo però, è che il Director giapponese dovette affrontare un lungo periodo di stop prima di tornare a presentare un nuovo progetto. Bene, questo avvenne all'E3 2016, durante la conferenza Sony: in uno degli eventi più interessanti della storia di Playstation, tra la presentazione del nuovo God of War e un prima occhiata allo Spider-Man di Insomniac, ecco rispuntare Hideo Kojima, per la prima volta nei panni di sviluppatore indipendente, per lanciare il primo trailer di Death Stranding.