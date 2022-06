Kojima VS Konami: cos'è successo davvero a Silent Hills?

La sequenza di eventi e di scelte prese dalla compagnia ha sempre suscitato grande curiosità: Perchè Konami ha deciso di abbandonare il progetto Silent Hills? Perchè allontanare Hideo Kojima dal suo staff durante la fase finale dello sviluppo di Metal Gear Solid V? Come mai tutte le sue decisioni sono state supervisionate minuziosamente dai dirigenti di Konami? E perchè P.T. è stato bruscamente rimosso dal Playstation Store? Nessuno ha delle vere risposte a queste domande, ma una serie di fonti raccolte e messe insieme in un video del canale Youtube "TheGrateDebate" , hanno portato a un serie di teorie e speculazioni davvero interessanti, che vogliamo riproporvi oggi.

L'annuncio però arrivò in una maniera particolarmente originale. Alla Gamescom 2014, Kojima presenta P.T. (Playable Teaser) , una breve esperienza scaricabile gratuitamente dal Playstation Store, come demo di un progetto non meglio specificato. Una sorta di horror misto a un puzzle, che al suo completamento mostrava il teaser di Silent Hills, nuova incarnazione del brand che avrebbe avuto come protagonista l'attore Norman Reedus. L'attesa per questo nuovo capitolo era alle stelle e P.T. stupì tutti con una direzione artistica da brividi, arrivando a essere scaricato più di un milione di volte in un solo mese. Poi, nel 2015, il progetto venne completamente cancellato, P.T. ritirato dallo store , e Kojima, alla fine dell'anno, licenziato. Successivamente verrà fuori anche che per gli ultimi sei mesi dello sviluppo di Metal Gear Solid V , subito prima del suo licenziamento, Hideo verrà separato dal suo team, chiuso in un'altra stanza, su un altro piano dell'edificio.

"In questa situazione, ai piani alti iniziavano a pensare 'questi giochi low-cost ci fanno guadagnare milioni di dollari al giorno e noi abbiamo lo studio di Kojima che chiede ancora milioni e milioni per finire il suo gioco'. A vederla dalla prospettiva dei dirigenti, era una follia. Avevano messo in piedi 3 nuovi studi, erano passati da avere un solo studio in America ad averne 3 o 4 soltanto sulla cosa occidentale. Stavano letteralmente sperperando i fondi. Credo che questa questione con Kojima fosse già arrivata al limite".

Intanto, nel giugno del 2011 Konami rilascia "Dragon Collection", un gioco mobile free to play, con una forte enfasi sulle microtransazioni. Fonti anonime hanno indicato che il produttore di Dragon Collection, Hideki Hayakawa , possa aver contattato Hideo Kojima proprio in quel periodo, per inserire alcuni personaggi di Metal Gear all'interno del mobile-game. Kojima rifiutò bruscamente.

"Da molti anni Kojima Prductions stava lavorando al Fox Engine" - dice una fonte - "e a quello che poi sarebbe diventato Metal Gear Solid V . Penso che avessero bruciato circa 100 milioni di dollari nello sviluppo del gioco e del motore, una cifra assurda, e Konami voleva utilizzare il Fox Engine anche per altri progetti, come altri titoli della serie Metal Gear e Pro Evolution Soccer."

Nel 2018, il giornalista Joel Couture pubblica un e-book chiamato "P.T. - A Videogame Ghost Story", dove scende nel dettaglio di alcune delle questioni legate alla realizzazione della demo. Qui compaiono diverse interviste ad alcune fonti interne a Konami, che raccontano della realizzazione del "Fox Engine", motore grafico in sviluppo presso Kojima Production nel 2011, che avrebbe fatto da base per i prossimi titoli della serie di Metal Gear.

Secondo molti dei fan, è palese come il "papà" a cui si riferisce la frase nel finale fosse proprio un riferimento a Konami. Ricordiamoci però che P.T. fece il suo debutto sulle console Sony nel 2014, quindi un anno prima dei diverbi tra la compagnia e l'autore, che sfociarono nel successivo licenziamento di quest'ultimo nell'ottobre del 2015 e nell'apertura di una nuova Kojima Productions, questa volta indipendente, nel dicembre dello stesso anno. Quindi si può interpretare il passaggio nel quale viene detto "un giorno arriva e ci uccide tutti" come un'anticipazione di quello sarebbe stato annunciato più di un anno dopo, con Konami che avrebbe quindi effettivamente sciolto Kojima Productions un anno prima che fosse ufficialmente rivelato. Seguendo questa linea, diventa sempre più probabile che P.T. possa nascondere al suo interno altri dettagli riguardo gli eventi che hanno portato al celebre divorzio.

"Papà era una tale seccatura" - recita una clip nella demo. "Ogni giorno mangiava lo stesso tipo di cibo, si vestiva allo stesso modo, si sedeva davanti allo stesso tipo di giochi... Sì, era proprio quel tipo di persona. Ma poi, un bel giorno, arriva e ci uccide tutti! Non poteva nemmeno essere originale sul modo in cui lo avrebbe fatto. Non mi sto lamentando... stavo morendo di noia comunque"

Dieci mesi prima

Hideku Hayakawa

Ad aprile 2015, Hideku Hayakawa, l'uomo del mobile, diventa presidente di Konami. Soltanto un mese dopo, Hayakawa annuncia in un intervista che Konami investirà principalmente sul modello mobile di Dragon Collection: "Inseguiremo in maniera aggressiva il mercato mobile. La nostra piattaforma principale diventerà quella mobile. I nostri giochi passeranno dal vendere oggetti a vendere features".

Contemporaneamente a queste dichiarazioni, il progetto Silent Hills viene cancellato e P.T. viene brutalmente rimosso dal Playstation Store. Ci si accorse presto che il nome di Kojima stava venendo rimosso da tutto il materiale promozionale di Metal Gear Solid V, e insieme a una serie di appuntamenti tra dirigenti programmati da Konami, era palese che l'allontanamento dell'artista fosse imminente. Sul sito di Konami venne inoltre scoperto che Kojima, infatti, non era più elencato tra i dirigenti dell'azienda.

Ma potrebbero esserci degli elementi che indicano che non fu questo momento che diede inizio al divorzio tra Kojima e Konami. Negli anni precedenti a PT, il nome di Hideo Kojima spunta fuori in un appuntamento del 2009 in cui viene promosso a Executive Corporate Officer. Due anni più tardi, nel 2011, diventa invece Vice Presidente di Konami, e dopo ancora due anni, Vice Presidente Esecutivo, nel 2013. Queste promozioni che avvengono in maniera regolare, sembrano indicare che Kojima avesse un contratto della durata di 2 anni. Tuttavia, il 31 ottobre 2013, l'autore viene retrocesso a Senior Corporate Officer: un passo indietro decisamente esagerato e non in linea con i tempi rispetto ai cambiamenti di ruolo precedenti. P.T. verrà pubblicato 10 mesi più tardi, il 12 agosto 2014.

Il feto del playable teaser di Silent Hills

Questo la trascrizione del dialogo con il feto di Silent Hills: "Sei stato licenziato, quindi hai annegato la tua tristezza nell'alcol. Lei ha dovuto accettare un lavoro part-time alla cassa di un negozio di alimentari. La sola ragione per cui riesce a guadagnare è che al manager piace vederla in gonna. Te lo ricordi, vero? Esattamente 10 mesi fa!"

Il riferimento all'interno di P.T. viene in qualche modo confermato dalla fonte di Couture, che ha dichiarato: "Nel periodo in cui Kojima annunciò per la prima volta PT, quello che mi era stato detto è che Konami non avrebbe voluto mostrarlo alla Gamescom, ma Kojima volle a tutti i costi presentarlo lo stesso. Forse c'era qualche motivazione particolare. Non si sa mai con Kojima, possono esserci date specifiche o altri indizi a livello meta-narrativo da rispettare."

Esattamente 10 mesi prima della release di P.T., Kojima era in visita presso gli studi di Los Angeles, dove deve aver ricevuto una telefonata spiacevole. La possibilità è che la compagnia, infastidita dalla volontà dell'autore giapponese d'iniziare l'ennesimo nuovo e costoso progetto, ancor prima della fine dei lavori sul Fox Engine e su Metal Gear, abbia dato un ultimatum per la pubblicazione di Metal Gear Solid V in 2 anni, alla scadenza del contratto, firmando con Kojima un ulteriore accordo di non-competizione per i 2 mesi successivi, nei quali l'autore sarebbe risultato come "in vacanza".