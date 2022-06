Epic Games Store: gioco gratis del 9 giugno 2022 disponibile: è Maneater

Epic Games Store ha svelato il misterioso gioco gratis del 9 giugno 2022 e che potrete riscattare da ora fino alla prossima settimana. Si tratta di Maneater!

Potrete riscattare il gioco gratuito dell'Epic Games Store del 9 giugno 2022 tramite la pagina dedicata di Maneater, a questo indirizzo .

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 16 giugno 2022, per riscattare il gioco gratis. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Maneater è un action RPG single player in cui interpreteremo un famelico squalo leuca che vive nelle acque della costa del Golfo. A inizio gioco saremo solo dei cuccioli e dovremo sopravvivere in un mondo spietato, facendoci strada con l'astuzia e i denti. Cacciando la fauna locale, inclusi gli esseri umani, saliremo di livello e diventeremo più forti, sbloccando anche abilità speciali e perk, che ci torneranno utili per affrontare i folli cacciatori di squali che hanno messo una taglia sulla nostra testa.

"Maneater è un action RPG single player ambientato nelle inesplorate acque della costa del Golfo. Combatti per sopravvivere in mare aperto, con il pericolo in agguato in profondità. I tuoi unici strumenti sono l'ingegno, la mascella e la misteriosa abilità di evolvere mentre ti nutri. Qualunque cosa è nel menu ... uccidi o sarai ucciso."

"Gioca nei panni di un gigantesco squalo leuca e terrorizza i corsi d'acqua costieri. Nuotatori di lacrime e palombari fatti a pezzi danno agli umani una ragione per temerti."

"Immergiti in un mondo vivente e pieno di minacce e ricompense. Esplora relitti sommersi, nasconditi negli acquitrini o semplicemente spostati nell'oceano aperto in cerca di cui nutrirti."

È stato inoltre svelato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 16 giugno 2022.