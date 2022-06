Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion, provata la nuova espansione!

Il primo gestionale di Frontier Development incentrato su Jurassic World ha ricevuto parecchie aggiunte sotto forma di DLC. Una politica aggressiva, che è stata considerata un po' discutibile da parte di molti utenti; era logico, dunque, aspettarsi un allentamento di questa linea di condotta con il secondo capitolo.

Sono in effetti passati 7 mesi dal lancio senza alcun pacchetto aggiuntivo, ma adesso è giunto il momento della prima espansione per Jurassic World Evolution 2, la più grande vista finora, considerando anche il capitolo precedente: Dominion Biosyn Expansion si presenta come un'aggiunta di rilievo al gioco, in grado di fornire una nuova Campagna duratura e dotata di caratteristiche specifiche introvabili altrove e rappresentando, in questo modo, quasi un piccolo capitolo a parte. Il concetto alla base del progetto qui è chiaramente diverso: non si tratta d'implementare caratteristiche tenute fuori dal gioco base o semplicemente espandere un po' il catalogo delle creature, visto che i contenuti iniziali sono già sostanziosi in Evolution 2 (come riferito anche nella nostra recensione), quanto piuttosto di offrire un'autentica espansione di vecchio stampo.

Già il filmato introduttivo iniziale fa capire come ci sia un intento narrativo più profondo in questa aggiunta, che si propone come una vera e propria campagna con storia a corredo, in grado di svelare nuovi eventi legati al film Jurassic World: Il Dominio.

Protagonista assoluta in questo caso è la Biosyn, compagnia rivale della InGen che compare soprattutto nei libri di Micheal Chrichton più che nei film, ma destinata ad avere un ruolo importante ne Il Dominio. Recuperando il canone letterario, si tratta della concorrente che paga il famigerato Dennis Nedry, programmatore della InGen, per ottenere gli embrioni congelati dei dinosauri rubati da Jurassic Park, nel piano fallimentare ma destinato a dare il via agli eventi catastrofici del primo libro/film. Curiosamente, in Dominion Biosyn Expansion ci troviamo proprio a interpretare un progettista di questa compagnia e costruire un parco di nuova concezione.