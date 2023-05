Bend Studio non vede l'ora di mostrarci 'cosa è in arrivo': nuovo gioco al PlayStation Showcase?

Bend Studio ha pubblicato un messaggio per il suo 30° anniversario e ha ringraziato i fan per il supporto e ha affermato che non vede l'ora di mostrarci "cosa è in arrivo". Si tratta forse di un suggerimento sul fatto che al PlayStation Showcase vi sarà l'annuncio del loro nuovo gioco?

Bend Studio, tramite Twitter, ha scritto: ""Quest'anno festeggiamo il nostro 30° anniversario presso Bend Studio! Fondato nel 1993, il nostro studio continua a evolversi dalle sue radici di passione e innovazione. Grazie per il vostro sostegno in 30 anni di giochi, da Syphon Filter a Days Gone. Non vediamo l'ora di mostrarvi cosa è in arrivo".

Il gioco più recente di Bend Studio è Days Gone, un videogioco a mondo aperto con creature simili a zombie. Uscito su PS4 e poi convertito per PC, il gioco non riceverà un seguito, forse a causa dell'accoglienza non caldissima di stampa e pubblico. Sappiamo che il team sta lavorando a una nuova IP, che dovrebbe sempre essere open world e includere il multiplayer.

Non ci sono conferme riguardo a "quando" potremo vedere di più, ma - come detto - la vicinanza del PlayStation Showcase ci permette di prendere in considerazione l'idea che questo messaggio di Bend Studio sia un'anticipazione e non un commento generico.

Per fortuna, per scoprirlo basterà attendere il 24 maggio, data del PlayStation Showcase. In tale occasione potrebbe anche esserci spazio per Death Stranding 2, se i movimenti presso Kojima Production sono da considerarsi dei validi indizi.