Netflix: il piano con pubblicità ha 5 milioni di utenti attivi mensili

Netflix ha dichiarato che il suo piano di abbonamento con pubblicità, quello più economico, conta cinque milioni di utenti attivi mensili a livello globale. L'annuncio è stato dato di fronte agli inserzionisti, durante l'evento dedicato Upfronts, per convincerli a investire nel servizio, soprattutto ora che la concorrenza si è fatta più agguerrita.

Bela Bajaria, il chief content officer di Netflix, ha sottolineato la varietà di produzioni della compagnia, con serie quali Stranger Things, attualmente bloccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori, fenomeni come quello di Squid Game, proveniente dal mercato coreano, e film in arrivo come Extraction 2 di Chris Hemsworth.

Oltre ai 5 milioni di utenti del piano con pubblicità, Netflix ha fatto registrare 232,5 milioni di abbonati per gli altri piani a fine marzo 2023, ossia alla chiusura del precedente anno fiscale. L'obiettivo della compagnia è quello di lavorare a nuovi tipi di pubblicità, che siano più specifiche per i servizi streaming.

Ad esempio si è parlato di spot di 30 minuti da proporre in diversi tempi nel corso di un mese o più, così da renderli più interessanti per gli spettatori e creare una specie di serie dentro la serie. Si tratta di un'idea particolarmente cara a Ted Sarandos, il co-amministratore delegato della compagnia.