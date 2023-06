The Elder Scrolls 6 potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie diretto da Todd Howard

A margine della presentazione di Starfield di ieri sera, durante lo showcase dedicato, Todd Howard di Bethesda ha avuto modo di parlare anche di The Elder Scrolls 6, che secondo lui sarà probabilmente l'ultimo capitolo della serie che dirigerà.

Howard ne ha parlato candidamente ai microfoni di IGN.com, partendo da un dato ineludibile: tra i lanci dei vari capitoli delle serie maggiori, non solo quelle di Bethesda, passano ormai molti anni.

Il tempo è l'elemento chiave del discorso di Howard, con Starfield e The Elder Scrolls 6 che saranno supportati per anni dopo il lancio e lui che non può certo ringiovanire. Howard: "Quindi la disponibilità, come abbiamo discusso, di supportare Starfield... Mentre magari in passato lo avresti lanciato e poi avresti fatto un sequel, ora possiamo supportare quel gioco per un periodo molto più lungo, ed è quello che abbiamo in mente.

E poi, guardando a un Elder Scrolls 6, quello è un caso in cui... probabilmente non dovrei dirlo. Ma se faccio i conti, non sto diventando più giovane. Quanto a lungo le persone giocano alle Elder Scrolls? Potrebbe essere l'ultimo che faccio. Non lo so."

Sarà comunque Howard a dirigere The Elder Scrolls 7? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto aspettiamo il sesto capitolo, nonché Starfield, che lo precederà, e Fallout 5, che lo seguirà.

Proprio a Starfield potremo giocare a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Sarà lanciato da subito anche sull'abbonamento Xbox Game Pass.