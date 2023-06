Xbox Showcase Extended: ci saranno anche dei giochi non mostrati durante l'evento principale

Da pochi minuti si è concluso il ricco Xbox Games Showcase + Starfield Direct, ma Microsoft suona già la carica in vista dell'Xbox Games Showcase Extendend che andrà in onda martedì 13 giugno, promettendo che per l'occasione verranno mostrati anche dei giochi non presenti nell'evento principale.

Per chi non lo sapesse, solitamente l'Xbox Showcase Extended propone approfondimenti e interviste agli sviluppatori dei giochi protagonisti dello show principale (ecco il nostro riassunto con tutti i giochi e i trailer).

A tal proposito Microsoft ha confermato che tra questi ci saranno Avowed, Towerborne, Senua's Saga: Hellblade 2, The Elder Scrolls Online: Necrom e Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion. Quest'anno tuttavia verranno mostrati anche altri giochi, il che aggiunge ulteriore pepe all'evento.

"L'evento offrirà approfondimenti su ciò che hai visto da Avowed, Towerborne, Senua's Saga: Hellblade II, The Elder Scrolls Online: Necrom e Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion, oltre a giochi dei nostri partner creativi che non abbiamo mostrato oggi", recita il post sul blog ufficiale di Xbox.

"Avremo interviste di approfondimento, dietro le quinte, gameplay walkthorugh con filmati nuovi di zecca e molto altro! E potresti anche vedere arrivare alcuni ospiti molto speciali, forse anche una celebrità..."

Insomma, l'Xbox Games Showcase 2023 si prospetta come un altro evento assolutamente da non perdere per i giocatori verdecrociati e non solo. Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane del 13 giugno 2023. Come al solito siete tutti invitati a seguire questo e tutti gli altri show estivi in compagnia della nostra redazione tramite il canale Twitch di Multiplayer.it.