Honkai: Star Rail, il cosplay di Himeko di HaneAme è ardente

Honkai: Star Rail è uno dei giochi del momento anche grazie al suo vasto cast di personaggi che ha già conquistato milioni di giocatori, come da tradizione per i titoli della casa cinese Hoyoverse, e riscosso un certo successo anche nel panorama dei cosplay. Ce lo dimostra anche la famosa cosplayer Hane Ame che ci propone il cosplay di Himeko.

Himeko è uno dei personaggi 5 stelle, ovvero della massima rarità, presenti al lancio di Honkai: Star Rail ed è specializzata nel fare terra bruciata tra i ranghi nemici usando armi tecnologiche, come lame infuocate e un laser orbitale che polverizza i malcapitati di turno. È anche un personaggio centrale nella storia, in quanto è la scienziata che governa lo Star Rail, ovvero il gigantesco treno spaziale tramite il quale i protagonisti viaggiano tra i pianeti e che dà anche il nome al gioco.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il cosplay firmato da Hane Ame si presenta come una rappresentazione decisamente ben riuscita del personaggio, con il costume che è stato ricreato alla perfezione. A rendere il tutto ancora più convincente ci pensa la post-produzione, con gli effetti di fiame e la scenografia che ricorda una stazione ferroviaria, particolarmente azzeccata in questo caso.

