Final Fantasy 16: il cosplay di Shiva di Larissa Rochefort è semplicemente perfetto

La scorsa settimana è finalmente arrivato nei negozi Final Fantasy 16, l'attesa esclusiva PS5 che per certi versi rappresenta un ulteriore punto di rottura con i vecchi capitoli della serie, proponendo una sistema di combattimento completamente votato all'azione, nonché trama e temi pensati per un pubblico più adulto. Per festeggiare il debutto del gioco nei negozi, Larissa Rochefort ha realizzato in collaborazione con PlayStation Asia il cosplay di Shiva, l'Eikon dei ghiacci e vecchia conoscenza per i fan della saga di Square Enix.

Gli Eikon sono le creature più potenti di tutta Valisthea, il continente dove si svolge Final Fantasy 16, e rappresentano esseri leggendari legati a specifici elementi. Ognuno di essi è racchiuso all'interno di un Dominante, un uomo o una donna in grado di evocarne i loro incredibili poteri, che spesso vengono sfruttati dalle nazioni per ribaltare le sorti di una guerra. Shiva, in particolare, è l'Eikon dell'elemento Ghiaccio, ed è in grado di congelare i nemici o trafiggerli con spunto di ghiaccio. Per evitare di fare imperdonabili spoiler non vi diremo chi è il suo o la sua dominante, in quanto si tratta di un personaggio importante all'interno della narrazione.

Come potrete vedere negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da Larissa Rochefort è semplicemente eccezionale, difficile muovere qualche critica. Non manca davvero nulla, dal costume al trucco, l'Eikon Shiva è stato rappresentato in maniera fedele, con gli effetti di post-produzione che abbelliscono ulteriormente il risultato.

