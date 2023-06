EA Sports FC FUTURES: Zidane sarà l'ambasciatore dell'iniziativa di sostegno al calcio mondiale

EA Sports ha annunciato che espanderà il programma FC FUTURES con la creazione di pratiche di allenamento innovative realizzate in collaborazione con la UEFA. Inoltre ha svelato una nuova parternership con l'icona del calcio Zidadine Didane, che sarà l'ambasciatore ufficiale dell'iniziativa.

FC Futures è un programma che mira a investire nel calcio a livello comunitario su scala globale che è stato presentato lo scorso aprile, assieme a EA Sports FC. A tal proposito vi segnaliamo che proprio oggi abbiamo pubblicato un nuovo speciale dedicato alla nuova iterazione della serie calcistica di EA.

Le pratiche di allenamento realizzate in collaborazione con l'UEFA saranno disponibili in sei lingue differenti per tutti e raccolte in una libreria di video ad accesso libero e gratuito sul canale YouTube di EA Sports.

Gli allenamenti si baseranno sulle abilità calcistiche fondamentali, tra cui il passaggio e la ricezione percettivi, il dribbling con controllo, la difesa 1v1 e la precisione nella rifinitura, che i giocatori e allenatori potranno sfruttare per le sessioni di allenamento. Ogni esercitazione avrà voci fuori campo di esperti, tra cui l'ex calciatore professionista e segretario generale della Federcalcio francese Laura Georges, e mirano a dimostrare come, con il giusto allenamento, ogni giocatore può battere un calcio di punizione nell'angolo alto o dribblare la palla attraverso una difesa affollata.

Inoltre, ogni tutorial sarà corredato da informazioni chiave per gli allenatori, come ad esempio indicazioni specifiche su come motivare i calciatori e stampe di accompagnamento da utilizzare per svolgere ogni esercitazione.

"La nostra visione per EA Sports FC è quella di vivere all'intersezione tra calcio, tecnologia e comunità", ha dichiarato James Salmon, Senior Director, Brand di EA Sports. "Crediamo che FC FUTURES possa fornire accesso e strumenti unici per ispirare la prossima generazione di giocatori di base. La collaborazione con il team Grassroots della UEFA ci ha permesso di offrire pratiche di allenamento innovative, fornendo agli allenatori nuovi metodi per coinvolgere i giocatori, far crescere la loro conoscenza del gioco e migliorare il loro sviluppo tecnico". "

La nuova iniziativa svelata oggi fornirà anche alle squadre locali il trasporto, l'accesso al campo di gioco e la possibilità di allenarsi presso la struttura Z5 di Aix-en-Provence, in Francia. Per l'occasione, Zidane ha ospitato una sessione di allenamento con i bambini locali de La Castellane di Marsiglia, a cui a partecipato, a sorpresa, l'ex compagno di squadra David Beckham.

"Sono cresciuto giocando a calcio nella piazza del mio complesso residenziale di La Castellane a Marsiglia", ha dichiarato Zinedine Zidane. "All'epoca non c'erano campi da calcio e c'era poco accesso agli allenamenti. I nostri giovani giocatori e allenatori hanno bisogno di sostegno. Che si tratti di pratiche di allenamento online o di un maggiore accesso a campi di alta qualità, migliorare le opportunità di gioco della prossima generazione può fare un'enorme differenza. Questa partnership con Z5 e il mio ruolo di ambasciatore di FC FUTURES hanno lo scopo di fornire maggiori risorse e accesso alla comunità al calcio di base per i bambini".

"Il calcio di base è così importante perché unisce le persone e crea comunità", ha dichiarato David Beckham. "Sono fortunato ad aver avuto la carriera che ho avuto e tutto è iniziato con il calcio di base e giocando sui campi locali nell'East London da ragazzo. È fantastico essere allo Z5 con EA, Zizou e questi fantastici bambini che stanno tutti beneficiando di FC FUTURES e iniziando insieme il loro percorso calcistico".