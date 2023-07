Cosa giocherete questo weekend? Siete ancora su Final Fantasy 16 e Diablo 4?

Solitamente l'estate è il periodo più fiacco in termini di nuove uscite. In tal senso il 2023 si sta rivelando un eccezione alla regola visto che nelle settimane scorse sono usciti giochi di grande profilo e non, che siamo certi stanno ancora intrattenendo molti di voi.

Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per concedersi una pausa dagli impegni e dedicare del tempo alla propria passione videoludico. E come al solito siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero nei prossimi due giorni. State ancora completando i giochi usciti nei mesi scorsi o, visto il tempo, ve la spasserete al mare o in montagna?

Sfoltite il backlog finché siete in tempo

Tra questi c'è sicuramente Diablo 4, del resto il titolo di Blizzard ha una longevità virtualmente infinita grazie al suo endgame e un'elevata rigiocabilità affrontando la campagna con un personaggio differente. Inoltre molti di voi si staranno preparando all'arrivo della Stagione degli Abietti, che avrà inizio questo mese. Gli amanti dei picchiaduro, invece, si staranno dando battaglia sui server di Street Fighter 6, che sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico, tanto da aver raggiunto i 2 milioni di copie vendute.

Poche settimane fa è arrivato nei negozi anche Final Fantasy 16 che considerando la sua lunghezza e la presenza del New Game+ probabilmente sarà ancora al centro dell'attenzione di molti giocatori anche in questo rovente fine settimana di luglio.

Questa settimana e le prossime invece saranno meno affollate in termini di nuove uscite, anche se non mancheranno alcuni titoli interessanti da tenere sott'occhio come Exoprimal (14 luglio, console, PC e Game Pass) e Pikmin 4. Vi conviene approfittarne per sfoltire il backlog o approfittare delle promozioni estive del PlayStation Store e i saldi di Steam, in vista dei mesi roventi, e non per le temperature, che ci aspettando da agosto in poi, con l'uscita di alcuni pesi massimi del calibro di Baldur's Gate 3, Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Marvel's Spider-Man 2, giusto per citarne alcuni.

E dunque con quale gioco passerete il weekend dell'8 luglio? Lo passerete sui server di Diablo 4 o nel regno di Valisthea di Final Fantasy 16? Oppure state recuperando gli arretrati? Fatecelo sapere nei commenti.