PlayStation Store: sconti su tanti giochi PS5 e PS4 con le offerte 'Selezioni Essenziali'

Sony ha dato il via tramite il PlayStation Store alle nuove offerte "Selezioni Essenziali" che coinvolgono centinaia di giochi PS5 e PS4, edizioni speciali e DLC inclusi, che saranno disponibili da oggi fino alle 00:59 italiane del 20 luglio 2023.

Anche questa settimana gli sconti dello store sono pensati per accontentare i gusti di un po' tutti. Dall'azione con mangiacervelli proposta da Dead Island 2 e Dying Light 2 ai sempreverde di Rockstar Games come Red Dead Redemption 2 e GTA 5, passando per le serie Diablo e Assassin's Creed, Octopath Traveler 2 e Dragon Ball FighterZ. Trovate l'elenco completo delle offerte disponibili a questo indirizzo.