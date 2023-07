Street Fighter 6: vendite a oltre 2 milioni di copie in un mese

Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 ha superato i 2 milioni di copie vendute in un mese, cosa che porta anche il totale delle vendite cumulative dell'intera serie a oltre 50 milioni di copie registrate storicamente e dimostra anche l'ottimo andamento del nuovo capitolo rispetto anche al precedente.

A questo proposito, è opportuno ricordare che Street Fighter V, il titolo precedente nella serie, riuscì a raggiungere 1,4 milioni di copie dopo due mesi, tanto per dare un'idea del diverso passo che ha Street Fighter 6 rispetto al precedente. C'è da dire che il quinto capitolo era un'esclusiva console per PS4 e PC, mentre il nuovo gioco è disponibile anche su Xbox Series X|S, ma è evidente che il lancio è stato di maggior successo per quest'ultimo.

In effetti, la risposta di critica e pubblico è stata ben diversa rispetto alle polemiche iniziali riservate a Street Fighter V per le sue evidenti lacune in termini di contenuti al lancio, corrette solo dopo anni di aggiornamenti ed espansioni varie.