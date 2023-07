Yuji Naka condannato al carcere, ma il creatore di Sonic ottiene la libertà vigilata

Yuji Naka, creatore di Sonic e figura storica di Sega, è stato infine condannato al carcere per insider trading in Giappone, ma probabilmente non finirà in detenzione considerando che la pena è stata commutata in 4 anni di libertà vigilata.

La decisione del tribunale è giunta oggi: la sentenza era di due anni e sei mesi di carcere per il reato di insider trading, ma la pena è stata modificata in quattro anni di libertà vigilata, durante i quali dovrà cercare di rigare dritto per non incappare in ulteriori problemi.

Oltre a questo c'è però la questione monetaria: Naka dovrà infatti pagare ben due multe per un totale di circa 172 milioni di yen (poco più di un milione di euro). Si tratta chiaramente di un duro colpo per uno sviluppatore storico, da sempre legato al panorama videoludico giapponese come autore di una vera e propria icone come Sonic e altri successi all'interno di Sega.