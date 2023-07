Slitterhead: un nuovo video mostra sessioni di test per l'horror erede di Silent Hill

I lavori su Slitterhead continuano a buon ritmo: nonostante l'attesa sia probabilmente ancora lunga, il team Bokeh Game Studio sta portando avanti anche delle sessioni di "test utente" sul nuovo gioco in sviluppo, come spiegato in questo nuovo video diario, dimostrando di essere al passo con il programma stabilito.

Il video non mostra praticamente nulla del gioco, tranne qualche brevissima inquadratura, ma consente agli sviluppatori di spiegare come si svolgano questi test e a cosa servano.

In sostanza, sono elementi indispensabili per valutare il corretto funzionamento di alcuni elementi del gameplay e dimostrano anche come vi siano già delle build giocabili di Slitterhead.