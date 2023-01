Slitterhead: nuova immagine da Bokeh Studio per l'horror del creatore di Silent Hill

Slitterhead torna a mostrarsi con un'immagine, che è però solo un artwork e dunque non indicativo proprio dei contenuti del gioco, sebbene possa servire comunque per stabilire un po' l'atmosfera di questo interessante horror.

Si tratta del primo gioco di Bokeh Game Studio, nuovo team indipendente fondato da Keiichiro Toyama, cosa che risulta estremamente interessante perché il personaggio in questione è di fatto il creatore di Silent Hill.



Con un messaggio su Twitter, il team ha riferito di essere alla ricerca di personale per coprire vari ruoli tra i quali character designer per la creazione di personaggi e altri elementi di gioco. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Slitterhead dovrebbe "coprire diversi generi" ma comunque afferenti in qualche modo all'horror in diverse accezioni.

Slitterhead è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, dal quale abbiamo potuto capire qualcosa delle ambientazioni, delle atmosfere e forse delle tematiche di base del gioco, anche se non siamo ancora in grado dedurne precisamente le caratteristiche del gameplay.

Qualche informazione è stata elaborata nella nostra anteprima di Slitterhead, di poco successiva alla prima presentazione ufficiale, oltre a quanto riferito dal team su gameplay, struttura e ispirazioni. Ricordiamo che al progetto collabora anche il compositore Akira Yamaoka, ovvero un altro elemento chiave di Silent Hill, cosa che incrementa ulteriormente gli elementi di collegamento tra i giochi in questione.

La nuova immagine mostra quello che sembra essere uno scenario urbano, con una figura umana che sembra in combattimento contro una sorta di creatura tentacolare, simile ai mostri visibili anche nel trailer di Slitterhead.