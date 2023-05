Street Fighter 6: i voti della stampa internazionale sono eccellenti

È terminato l'embargo delle recensioni di Street Fighter 6, il che ci dà modo di scoprire come è stata accolta dalla critica l'ultima iterazione della storica serie di Capcom. Il verdetto? Assolutamente positivo: ci sono parecchi voti alti, anche diversi 10, e molte testate lo descrivono come uno dei migliori picchiaduro di sempre.

Ma prima di dare uno sguardo ai voti della critica internazionale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Street Fighter 6:

Multiplayer.it - 95

Inverse - 100

GamerHub - 100

Twinfinite - 100

TheSixthAxis - 100

Noisy Pixel - 100

Screen Rant - 100

VGC - 100

COGconnected - 96

IGN Brasil - 95

PSX Brasil - 95

GameGrin - 95

Prima Games - 95

GameSpot - 90

IGN - 90

TechRaptor - 90

TrueGaming - 90

XboxEra - 90

Push Square - 90

Attack of the Fanboy - 90

CGMagazine - 90

Hardcore Gamer - 90

Stevivor - 90

The Loadout - 90

Eurogamer - 80 (4 stelle su 5)

Game Revolution - 80

Nel momento in cui scriviamo la media voti indicata da Metacritic è di 93, mentre quella di OpenCritic è di 90, quindi molto alta in entrambi i casi. Mancano all'appello diverse testate, il che significa che nelle prossime ore e giorni questi valori potrebbero variare.

Il parere generale è che Street Fighter 6 sia un picchiaduro eccellente per gli appassionati della serie grazie a un sistema di combattimento profondo e ottimamente realizzato, ma anche il punto di accesso perfetto per i neofiti del genere, grazie a tutorial ben strutturati e una ricca modalità World Tour che permettono di imparare tutte le basi e le tecniche avanzate prima di gettarsi nelle modalità online. Promossi a pieni voti anche il Netcode, l'ampio roster di combattenti e in generale la grande quantità di contenuti e modalità inclusi fin dal lancio.

Nella recensione di Street Fighter 6 di Multiplayer.it, Aligi Comandini afferma:

"Da appassionati di picchiaduro, ci risulta difficile concepire un titolo migliore di Street Fighter 6 nel genere. La nuova incarnazione della storica serie Capcom è eccezionale praticamente in ogni aspetto, una sorta di straordinario "mea culpa" per i problemi del predecessore al lancio. Il sistema di combattimento è profondissimo e stratificato - oltre a offrire un'opzione realmente competitiva anche per i neofiti - i tutorial risultano così completi da rappresentare una piccola enciclopedia del genere, le modalità singleplayer occuperanno ore del vostro tempo senza sforzo, e l'esperienza online competitiva è parsa più solida che mai. Difetti trascurabili nel World Tour e un bilanciamento ancora da definire sono il nulla assoluto, se messi di fronte a un titolo di questa spaventosa qualità. Anche nel duro campo delle botte virtuali, Capcom è completamente rinata."