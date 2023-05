Final Fantasy 16: il sistema di combattimento offre grande libertà di sperimentare

Grazie all'esteso coverage di Game Informer dedicato a Final Fantasy 16 stanno arrivando tanti nuovi dettagli sul gioco mano a mano che ci avviciniamo al lancio su PS5. Ad esempio, in un'intervista il combat director Ryota Suzuki ha promesso che il sistema di combattimento offrirà grande libertà ai giocatori, al punto che potrebbero persino sorprendere il team di sviluppo con combinazioni e trovate che non si sarebbero immaginati.

"Ho sempre provato a dare ai giocatori molta libertà quando parliamo di controlli e l'azione in gioco e tantissime opzioni che possono prendere e usare come vogliono", ha detto Suzuki, che ricordiamo ha lavorato a moltissimi action di casa Capcom, tra cui Devil May Cry. "Quindi mi aspetto che i giocatori faranno molte cose strane con certe abilità. Non posso dirvi quali sono, ma mi sono già fatto delle idee perché ho lasciato molte cose aperte in quel senso".

"Sono davvero entusiasta di scoprire cosa riusciranno a fare i giocatori perché ci sono assolutamente delle cose che non mi aspetto, ma mi piace metterli nella condizione di poter sperimentare e sorprendermi. Quando fanno cose che mi aspetto sono felice, ma lo sono anche quando fanno qualcosa di completamente inaspettato. È una delle cose entusiasmanti dell'essere uno sviluppatore".

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile nei negozi a partire dal 22 giugno 2023 per PS5, anticipato da una demo che permetterà di giocare al prologo e di trasferire i dati al gioco completo. Di recente abbiamo scoperto che Final Fantasy 14 ha influenzato il sistema di combattimento e che la modalità Prestazioni offrirà i 60 fps, ma con alcuni cali che potrebbero verificarsi fuori dagli scontri.