Elden Ring doveva avere due DLC, fusi poi nella grossa espansione Shadow of the Erdtree?

Secondo Lance McDonald, dataminer e insider diventato particolarmente noto per i suoi lavori di ricerca sui soulslike di FromSoftware, Elden Ring avrebbe dovuto avere due DLC, ma il team ha poi deciso di fonderli un'unica grossa espansione con Shadow of the Erdtree.

Ovviamente non sono informazioni ufficiali, ma Lance McDonald ha dimostrato di poter essere una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni di FromSoftware in particolare, dunque riportiamo la questione pur considerandola una semplice voce di corridoio.

In base a quanto riferito dal personaggio in questione, Elden Ring "doveva avere un season pass composto da 2 DLC" almeno secondo i piani iniziali. Questi sono stati poi modificati da FromSoftware, che prima ha fatto uscire il Colosseum come aggiunta gratuita e poi ha deciso di fondere i contenuti aggiuntivi sviluppati in un'unica espansione.

In un certo senso, sarebbe una storia simile a quella che ha caratterizzato Bloodborne, che ha concentrato le aggiunte nell'unica espansione The Old Hunters. Anche in questo caso, tutti i contenuti aggiuntivi pianificati sono poi confluiti in Shadow of the Erdtree, che si preannuncia dunque essere un'espansione veramente di grosso calibro.

In effetti, in base a quanto emerso sembra che l'espansione Shadow of the Erdtree sia in sviluppo da almeno un anno e non ha ancora una data d'uscita, ma questa è probabilmente prevista nel medio / lungo periodo.