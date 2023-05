Struttura e gameplay

Rytmos, un livello con blocchi di ghiaccio a fare da sponda

Come accennato in apertura, Rytmos si pone l'obiettivo di consegnarci un'esperienza puzzle accattivante e rilassante al tempo stesso, legata al mondo della musica e degli strumenti più bizzarri per crearla, che non a caso potremo sbloccare a ogni enigma completato e magari suonare un po' mentre incidiamo le nostre performance all'interno di un vinile virtuale da conservare.

Il formato pensato dagli sviluppatori per la versione mobile è un demoware che permette di affrontare i primi tre rompicapo di una campagna che nella sua totalità ne include ventuno, così da comprendere se è davvero il gioco che fa per noi prima di procedere eventualmente allo sblocco del pacchetto completo per una cifra francamente modesta, appena 5,99€.

Pochi spiccioli in confronto alla piacevolezza di un design così elegante e ispirato, che magari inciampa un po' sui comandi touch quando c'è da spostare il cursore, che avremo il compito di tracciare sulla superficie di turno nel tentativo di abbracciare tutti i "tubi" presenti senza mai tornare sui nostri passi e incrociare il flusso, cosa che come ben sappiamo è male.

Inevitabilmente è un esercizio di progressioni quello a cui assistiamo man mano che accediamo ai "pianeti" che compongono la campagna di Rytmos: si parte unendo semplicemente i puntini, ma ben presto trovano posto sul campo da gioco meccanismi e ostacoli da manipolare in maniera talvolta fantasiosa, talvolta pronta e reattiva, al fine di concludere il percorso come stabilito.

Rytmos, elementi mobili all'interno dello scenario impongono anche una certa rapidità

È possibile completare i puzzle anche in maniera parziale, toccando solo alcuni dei "tubi" che ci viene chiesto di collegare, ma è chiaro che si tratta soltanto di un momento di incertezza, di una pausa di riflessione: torneremo sull'enigma nel giro di pochi minuti con una soluzione, anche perché diversamente non potremo sbloccare lo strumento assegnato a quello specifico mondo.

Nel frattempo, le cose si faranno più curiose e complesse, con gli scenari che si aprono alle tre dimensioni anche in termini di meccaniche e il cursore che va mandato su e giù per lo schermo, disegnando possibili traiettorie fino a trovare quella giusta, unire i fili, strimpellare qualcosa e sorridere di gusto: missione compiuta.