Silent Hill: possibili novità oggi? Dusk Golem semina misteriosi indizi sulla serie

Silent Hill potrebbe ricevere novità interessanti nelle prossime ore, forse anche nella giornata di oggi, a dar retta a un sibillino messaggio pubblicato dal noto leaker Dusk Golem su Twitter, nel quale semina evidenti riferimenti ai giochi annunciati con la possibilità che si possa vedere qualcosa nel giro di una giornata.

È sostanzialmente una continuazione delle voci che aveva già sollevato nel fine settimana, quando aveva fatto capire che i trailer di Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension potevano essere in arrivo. Resta difficile capire a quali si riferisca di preciso tra i vari giochi annunciati da Konami, ma il leaker sembra sia convinto che qualcosa stia per essere mostrato.



"Quella collina è davvero silenziosa ora, eh?" Si legge nel nuovo messaggio pubblicato da Dusk Golem. "Sarebbe un peccato se non la scalassimo dal tramonto all'alba per avere una visuale migliore! E, sebbene questa escursione potrebbe prenderci alcune ore, si tratterebbe comunque di meno di una mezza giornata di cammino a piedi".

Ovviamente è una sorta di "messaggio in codice" ma il riferimento sembra essere a qualcosa di nuovo da vedere per quanto riguarda Silent Hill, forse qualche trailer in arrivo nel giro di qualche ora, probabilmente entro oggi. A questo punto attendiamo e vediamo cosa emergerà in giornata, ricordando che i progetti annunciati da Konami sono molteplici: Silent Hill 2 Remake da parte di Bloober Team, Silent Hill Townfall di No Code Studios e Silent Hill f di NeoBards Entertainment.