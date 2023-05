Classifica Steam: The Outlast Trials primo, The Lord of the Rings: Gollum fuori dalla top 100

SteamDB ha condiviso la classifica settimanale di vendite hardware e software di Steam stilata in base ai ricavi. In vetta troviamo The Outlast Trials che si conferma nuovamente un successo, seguito da Steam Deck e Warhammer 40.000: Boltgun che registra un ottimo debutto. Di seguito la top 10 della settimana del 23 - 30 maggio 2023:

The Outlast Trials Steam Deck Warhammer 40.000: Boltgun Starship Troopers: Extermination FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Street Fighter 6 NBA 2K23 Mortal Kombat 11 Cities: Skylines

Come possiamo vedere nella classifica manca The Lord of the Rings: Gollum, che a quanto pare non è riuscito a piazzarsi neppure tra i primi 100 nello store di Valve . Purtroppo non sorprende considerando la fredda accoglienza da parte della critica e anche da parte dei giocatori, con il gioco di Daedalic che al momento ha una media valutazioni "Perlopiù negativa" con solo il 35% di pareri positivi.

Warhammer 40.000: Boltgun invece ha debuttato al terzo posto, segno del grande interesse dei giocatori per questo sparatutto retrò in stile DOOM, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione.

Bene anche The Outlast Trials che mantiene la prima posizione conquistata la scorsa settimana, superando le 500.000 milioni di copie vendute, mentre Starship Troopers: Extermination non è più in seconda posizione, ma conquista comunque un ottimo quarto posto. Per il resto nella top 10 di Steam troviamo alcuni dei giochi che recentemente sono stati disponibili a prezzo scontato, come Mortal Kombat 11 e FIFA 23.