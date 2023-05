Cyberpunk 2077: CD Projekt RED evita di fornire informazioni aggiornate sulle vendite

Il grande assente, nella presentazione dei dati di vendita aggiornati da parte di CD Projekt RED di ieri, è stato Cyberpunk 2077, del quale la compagnia ha specificamente evitato di fornire informazioni in termini di vendite aggiornate.

Abbiamo saputo che The Witcher 3: Wild Hunt ha superato 50 milioni di copie vendute e l'intera serie The Witcher è a oltre 75 milioni, ma nessun commento è stato fatto su Cyberpunk 2077, con CD Projekt che ha proprio evitato di fornire informazioni, almeno per il momento, preferendo spostare tutto al prossimo periodo.

La cosa non è passata inosservata e, durante un meeting con gli azionisti, Bloomberg ha chiesto quale sia lo stato attuale delle vendite di Cyberpunk 2077, ma il VP of business development della compagnia, Michal Nowakowski, ha riferito che non era quello il momento per discutere della questione.

"Avete fornito i numeri totali della serie The Witcher, cosa potete dire delle vendite di Cyberpunk? Non sono stati ancora raggiunti dei traguardi di alto profilo?" Ha chiesto un giornalista di Bloomberg. "Per quanto riguarda questa domanda, abbiamo annunciato per ora i traguardi raggiunti da The Witcher 3 e prossimamente annunceremo anche quelli raggiunti da Cyberpunk. Dunque per ora posso dire solo questo", ha risposto Nowakowski.

Dunque CD Projekt ha intenzione di aspettare di aver raggiunto qualche quota particolarmente consistente prima di dare aggiornamenti sulle vendite di Cyberpunk 2077, a quanto pare. L'ultimo dato preciso sull'argomento parlava di oltre 20 milioni di copie raggiunte lo scorso settembre, mentre alla fine del trimestre scorso si diceva che le vendite hanno spinto gli incassi di CD Projekt RED nel 2022, ma senza fornire aggiornamenti sulla quantità di copie precisa.