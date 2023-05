CD Projekt non è in vendita: 'vogliamo rimanere indipendenti', ribadisce il CEO

Durante un conferenza con gli azionisti, Adam Kiciński, il CEO di CD Projekt RED, ha ribadito che la compagnia non è in vendita e che ora e in futuro vuole rimanere indipendente.

Le parole di Kiciński arrivano come ulteriore risposta ai rumor riguardo a una possibile offerta da Sony PlayStation, già smentita dall'addetta alle pubbliche relazioni Ola Sondej, e in generale a quelli futuri relativi a qualsiasi altro colosso dell'industria, visto che ciclicamente emergono indiscrezioni relative a presunte trattative anche con Microsoft e Tencent.

"Non è cambiato nulla da parte nostra. Posso ripetere quello che ho continuato a dire nel corso degli anni: CD Project non è in vendita. Vogliamo rimanere indipendenti", ha detto Kiciński.

"Abbiamo quella che io credo sia una strategia eccellente. Sicuramente non facile da mettere in pratica, ma è davvero entusiasmante poter seguire il nostro percorso. Quindi si tratta solo di un rumor".

Dai dati condivisi ieri da CD Projekt RED abbiamo appreso che The Witcher 3: Wild Hunt ha superato quota 50 milioni di copie vendute nel mondo e che i ritmi di sviluppo di Project Polaris, lo spin-off multiplayer della serie, stanno aumentando dopo il sostanziale reboot del progetto.