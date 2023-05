Sony, acquisizione di CD Projekt RED in vista? Rumor smentito, nessuna trattativa

L'acquisizione di CD Projekt RED da parte di Sony di cui si parlava questo fine settimana, quando sono spuntati alcuni rumor in proposito, è stata smentita da Ola Sondej, addetta alle pubbliche relazioni del team polacco.

Si tratta in realtà di voci che hanno cominciato a circolare molto tempo fa, per la precisione nel 2021, quando si parlava della possibile acquisizione di CD Projekt RED da parte di uno fra Microsoft, Tencent o Sony, e che sono riemerse nelle scorse ore.

Anche in questo caso, tuttavia, non c'è nulla di vero: "Non stiamo discutendo con Sony di cose del genere", ha dichiarato la Sondej, ponendo fine alle speculazioni su di un argomento, quello delle acquisizioni, che tiene banco da sempre.

A proposito di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è stato esposto nel Museo del Fallimento di New York: non uno splendido riconoscimento per l'action RPG dello studio polacco, anche se bisogna dire che dopo un lancio traumatico il titolo è stato sostanzialmente migliorato.