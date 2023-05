Classifica UK, Zelda: Tears of the Kingdom in vetta, The Lord of the Rings: Gollum è sesto

GamesIndustry e GfK hanno condiviso la classifica di vendite dei giochi fisici del Regno Unito. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è al primo posto per la terza settimana di fila, nonostante un netto calo delle vendite, mentre The Lord of the Rings: Gollum debutta in sesta posizione. Di seguito la top 10:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy Mario Kart 8: Deluxe Star Wars Jedi: Survivor The Lord of the Rings: Gollum The Legend of Zelda: Breath of the Wild GTA 5 Animal Crossing: New Horizons Dead Island 2

Stando ai dettagli riportati da Christopher Dring, le vendite di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono calate del 50% rispetto alla settimana precedente, dove a sua volta era stato registrato un calo netto rispetto al lancio. Nulla di preoccupante, del resto parliamo di un calo fisiologico che avviene spesso dopo il lancio nei negozi e in ogni caso i numeri complessivi permettono all'apprezzata esclusiva per Nintendo Switch di conquistare per la terza settimana di fila il podio con largo margine rispetto a FIFA 23, al secondo posto.

L'unica new entry nella top 10 inglese è rappresentata da The Lord of the Rings: Gollum, che conquista un sesto posto al lancio, un risultato non proprio positivo e che probabilmente è stato influenzato dalla tiepida accoglienza della critica all'ultima opera di Daedalic. Non benissimo anche LEGO 2K Drive che, dopo un lancio altrettanto debole la scorsa settimana, è scivolato dal settimo al tredicesimo posto.

Per il resto la classifica include produzioni recenti come Star Wars Jedi: Survivor e Dead Island 2, così come giochi sempreverdi come Hogwarts Legacy e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che nelle ultime settimane ha registrato un boost delle vendite grazie al lancio del suo sequel.