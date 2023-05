Offerte Amazon: Xbox Kit Play and Charge è ora in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Xbox Kit Play and Charge ovvero una batteria ricaricabile per il controller Xbox. Lo sconto segnalato è di 10.97€, ovvero del 338%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 28.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Kit Play and Charge include una batteria ricaricabile per controller Xbox e un cavo USB-C per la ricarica. La carica completa richiede meno di quattro ore. Funziona sia con PC che con Xbox.