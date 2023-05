AEW: Fight Forever, un gameplay trailer simula un incontro tra i '4 Pillars'

THQ Nordic e Yuke's hanno pubblicato un nuovo trailer con gameplay di AEW: Fight Forever, che simula un match valevole per il titolo di campione mondiale tra i cosiddetti 4 Pillars.

I "4 Pillars" (quattro pilastri) sono fondamentalmente le giovani promesse della All Elite Wrestling che la compagnia prevede saranno fondamentali per la crescita della federazione nel futuro. Nello specifico nel video vediamo affrontarsi il campione in carica Maxwell Jacob Friedman (MJF), Sammy Guevara, Darby Allin e Jungle Boy, un match che effettivamente si è svolto la sera stessa della pubblicazione (ieri, 28 maggio) durante l'evento Dobule Or Nothing 2023.

Il filmato permette di avere un assaggio delle dinamiche dei combattimenti con più di due wrestler in campo, come ad esempio prese a due wrestler e attacchi combinati.

AEW: Fight Forever sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 29 giugno 2023. Il gioco mescola meccaniche wrestling arcade allo stile delle mosse finali delle superstar dell'All Elite Wrestling e al lancio includerà un ampio cast di lottatori tra vecchie glorie e nuove star, numerose modalità, tra cui la Carriera, opzioni per la personalizzazione dei personaggi e oltre 40 armi, da usare a vostra discrezione se non vi piace giocare pulito. Non mancheranno anche minigiochi e sfide giornalierie e settimanali con in palio varie ricompense cosmetiche.