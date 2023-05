The Outlast Trials: oltre 500.000 copie vendute su PC nella prima settimana

The Outlast Trails ha superato quota 500.000 di copie vendute su PC nella prima settimana dal lancio dell'accesso anticipato su Steam ed Epic Games Store.

La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter degli sviluppatori di Red Barrels, accompagnata da un'immagine dai commenti positivi della stampa internazionale. I primi segnali positivi erano arrivati già lo scorsa settimana, quando abbiamo appreso che The Oultast Trials svettava in cima alla classifica dei giochi più venduti di Steam della scorsa settimana, accompagnato da giudizi entusiastici da parte del pubblico.

The Outlast Trials è un survival horror in prima persona ambientato durante la Guerra Fredda. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie e include una modalità cooperativa per quattro giocatori, per quanto sia possibile affrontare l'intera esperienza anche in solitaria.

Nei panni di alcuni pazienti "volontari" ci sottoporremo ai macabri e crudeli test della Murkoff Corporation, con l'obiettivo di salvare la pelle e al tempo stesso fare luce sugli obiettivi di questa compagnia.

Nonostante il multigiocatore cooperativo, il gioco non rinuncia agli elementi horror e le altre meccaniche che rendono Outlast una serie molto apprezzata, come potrete leggere anche nel nostro provato di The Outlast Trials.