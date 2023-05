The Outlast Trials primo su Steam, con giudizi entusiastici da parte del pubblico

The Outlast Trials è attualmente primo nella classifica globale dei giochi più venduti di Steam. Pubblicato il 18 maggio 2023, ha ricevuto finora 4.160 recensioni da parte degli utenti, delle quali il 95% positive, per un giudizio complessivo "Estremamente positivo".

Insomma, sembra che Red Barrels abbia fatto davvero centro, creando un gioco appassionante e spaventoso, giocabile da soli o in modalità cooperativa, degno seguito degli Outlast precedenti, anche in chiave horror.

Da notare anche gli ottimi numeri fatti in termini di giocatori contemporanei, con un picco registrato nella giornata di ieri di 27.824 presenze simultanee sui server, come registrato da SteamDB.

Interessante anche il fatto che il gioco sia stato immediatamente verificato per Steam Deck, così che anche i possessori dell'hardware ibrido di Valve possano acquistarlo senza il rischio di non poterci giocare.

I giocatori nelle loro recensioni parlano di una formula di gioco ben studiata, di poche mappe ma sufficienti per garantire una certa varietà, e di un'ottimizzazione praticamente perfetta, pur essendo The Outlast Trials ancora in Accesso Anticipato. Fa piacere leggerlo ogni tanto per un gioco PC, visti alcuni casi recenti.