System Shock 2: Enhanced Edition, primo trailer mostra il gioco in azione, arriverà anche su console

Nightdive Studios ha pubblicato il primo trailer di gameplay di System Shock 2: Enhanced Edition per mostrare il lavoro fatto in fase di rimasterizzazione, con l'annuncio dell'arrivo del gioco anche su console.

Come molti si aspettavano, si sta tornando a parlare del progetto ora che il remake del primo System Shock è in dirittura d'arrivo (uscirà il 30 maggio 2023 su PC).

Il video mostra alcuni ambienti in alta risoluzione, con in particolare sequenze di sparatorie. Il lavoro sembra essere molto fedele all'originale come resa complessiva, pur essendo il gioco stato convertito nel KEX Engine di Nightdive.

Dell'arrivo del gioco su console si può apprendere leggendo la descrizione del video pubblicato su YouTube, dove c'è scritto che l'uso del KEX Engine consentirà di: "renderlo disponibile sulle console di nuova generazione per la prima volta." Probabilmente si tratta di PS5 e Xbox Series X/S, ma vi sapremo ridire quando ci sarà un annuncio vero e proprio.

Dalla stessa descrizione apprendiamo anche che Nightdive ha collaborato con la comunità di systemshock.org per integrare nel gioco gli aggiornamenti non ufficiali e le mod migliori tra quelle prodotte nel corso degli anni.

Per il resto System Shock 2: Enhanced Edition non ha ancora una data d'uscita ufficiale.