Zelda: Tears of the Kingdom: il trailer con le citazioni della stampa è una sinfonia di 10

Nintendo ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che mostra senza timidezza i molti 10 ricevuti dal gioco. C'è da dire che, con una certa intelligenza, chi ha composto il trailer ha evitato di mettere solo i perfect score nel gruppo, scegliendo anche alcuni 9 e il 9,75 di Game Informer, dei voti comunque molto positivi.

Per il resto il filmato alterna alcune veloci sequenze di gioco a delle citazioni vere e proprie. Dura solo trenta secondi, quindi non ci metterete molto a guardarlo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l'ultimo capitolo della serie di Nintendo, con già diversi record sulle spalle, nonostante sia uscito sul mercato da pochi giorni. Considerate che nel giro di tre giorni ha piazzato più di dieci milioni di copie.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.