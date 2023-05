Exoprimal: i giocatori potranno scegliere tra PvE e PvP per le missioni finali

La beta di Exoprimal, il gioco online di Capcom, è stata apprezzata, quando è stata resa disponibile a marzo 2023. Ovviamente non sono mancate delle critiche, compreso il fatto che vi era l'obbligo di giocare in PvP in alcune missioni finali. Il team di sviluppo ha ascoltato il pubblicato e ha ora annunciato che vi sarà anche un opzione per il PvE nel gioco completo.

Precisamente, i giocatori di Exoprimal potranno decidere se giocare in PvP, PvE oppure se scegliere in modo casuale l'ultima missione in Dino Survival. Nel caso nel quale si scelga PvE, si tratterà di una gara a chi completa gli obiettivi per primo, così da dover battere il nemico in velocità.

Inoltre, Capcom afferma che ha intenzione di inserire alcune "correzioni" per quei giocatori che vogliono invece divertirsi totalmente col PvP. Purtroppo non è chiaro cosa intendano gli sviluppatori in quanto non sono state date altre informazioni a riguardo.

Ricordiamo che Exoprimal sarà pubblicato il 14 luglio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco infine il nostro provato dell'open beta dello sparatutto Capcom con i dinosauri