Cosa giocherete questo weekend? Salverete l'umanità o Hyrule?

Cosa giocherete questo weekend? Siamo finalmente arrivati nel fine settimana, quindi dobbiamo gestire il tempo libero a disposizione. Per chi ha la fortuna di averne un po'. La domanda nasce quindi spontanea, come l'acqua che sgorga dalla rocce: quali giochi ci permetteranno di passare questi due giorni in armonia con il mondo? Proveremo cose nuove o ci dedicheremo al backlog?

Va detto che in termini di uscite questa è stata una settimana molto povera. Il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la settimana precedente ha praticamente desertificato i lanci. Di fatto c'è stata solo un'uscita di rilievo: Humanity, che abbiamo giocato con grande interesse per le sue meccaniche simil Lemmings e per la particolare ispirazione artistica. Si tratta di un ottimo gioco per PC, PS4 e PS5, che vi consigliamo caldamente.

Per il resto non c'è molto di nuovo che valga la pena di giocare a tutti i costi. Volendo potreste dedicarvi al puzzle game Tin Hearts, che merita una partita, in particolare per la sua direzione artistica. Meno interessante è Monster Menu: The Scavenger's Cookbook di Nippon Ichi Software per Nintendo Switch che, pur avendo alcuni tratti originali, non è un gioco particolarmente riuscito.

Se non c'è nulla che vi convinca di quanto riportato, vi conviene recuperare un po' di giochi dal backlog. Magari potete proseguire e finire proprio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che male non può farvi, oppure dedicarvi a qualcosa di completamente diverso, nel caso non possediate una Nintendo Switch.

E voi con quali giochi giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.