Vi ricordate la fiaba del soldatino di piombo? Per chi non la conoscesse, la storia scritta da Hans Christian Andersen parla di un soldatino con una gamba sola che si innamora di una ballerina di carta. Lo fa durante la notte, quando tutti dormono in casa, e i giocattoli prendono vita. Un pupazzo a molla dalle fattezze di un diavolo, geloso dei due, maledice questo novello amore, tanto che il giorno seguente butta il soldatino giù dalla finestra e lo fa cadere in dei rigagnoli d'acqua che si sono formati in strada dopo una pioggia intensa e che lo trascinano fino in mare dove viene mangiato da un pesce.

Il fato vuole che quel pesce venga venduto proprio alla madre del bambino che ha perso il suo giocattolo, che ritorna così dalla bella e dolce ballerina. Il diavolo indispettito decide di fare un nuovo dispetto al povero soldatino e fa sì che finisca dentro il fuoco del camino. Solo che, mentre si sta tristemente sciogliendo, una folata di vento fa fluttuare la ballerina di carta accanto a lui, fondendosi insieme per sempre in un cuore di piombo. Seppur abbia un finale dal sapore amaro, il soldatino di piombo è diventato una celebre storia per i più piccini che ha ispirato Rogue Sun, team nato dagli sviluppatori di Lionhead (i creatori di Fable), a creare un videogioco dove gli omini di latta sono i protagonisti. In questa recensione di Tin Hearts vi parleremo di un rompicapo che ci riporta all'infanzia tra i giocattoli di legno e il racconto di un amore del padre verso la figlia.