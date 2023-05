The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida alle Fate Radiose per potenziare le armature

La guida alle Fate Radiose che permettono di potenziare le armature in Tears of the Kingdom: la posizione dell'orchestra e come migliorare le corazze.

Da sempre presenti nella serie di Zelda, le fate hanno custodito i cancelli di alcuni dei potenziamenti più importanti per l'arsenale di Link, fra attacchi magici e teletrasporti in grado di sovvertire le regole del level design. In Tears of the Kingdom, tuttavia, ereditano la stessa funzione che avevano mantenuto nel capitolo precedente: raggiungendo le loro fonti è possibile potenziare enormemente l'efficacia delle armature del protagonista, incrementando il numerino 4 che ad esempio siede accanto alla tunica Hylia fino all'astronomica cifra di 20 punti difesa. C'è però un problema: da quando il cataclisma si è abbattuto su Hyrule le Fate Radiose si rifiutano di emergere dalle fonti e non sembrano avere intenzione di discutere con nessuno. In Tears of the Kingdom è infatti necessario trovare il modo di farle tornare a manifestarsi, completando una lunga catena di missioni che sblocca permanentemente la possibilità di potenziare per quattro livelli qualsiasi armatura del protagonista. Benvenuti nella guida alle Fate Radiose e alla missione dell'orchestra di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che vi spiegherà tutto quello che dovete sapere sull'argomento. Di seguito, invece, trovate il collegamento per tornare all'indice della guida completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La prima Fata Radiosa La prima posizione da raggiungere è lo Stallaggio del Bosco, poco a nord-est del Forte di Guardia, nonché all'entrata della grande Foresta di Hyrule. Poco distante da questo luogo, come potete vedere nell'immagine poco sopra, si trova una Fonte della Fata Radiosa. La Fata tuttavia si rifiuta di parlare con il giocatore, a meno che questi non le consenta di udire una melodia. Fortunatamente, gli ultimi membri rimasti dell'orchestra itinerante si trovano proprio allo Stallaggio del Bosco. C'è però un piccolo problema: parleranno solo con un giornalista, quindi se non avete ancora visitato la sede della Gazzetta Quadrifoglia dovrete tornare più tardi; se volete conoscere l'ubicazione della Gazzetta, vi basta consultare la nostra guida alle cose essenziali da fare all'inizio dell'avventura. Vi basterà raggiungere lo stallaggio e riparare il loro carro, dopodiché dovrete collegarlo a un cavallo dotato di bardatura da traino (si ottiene raggiungendo 3 Punti Stallaggio) e condurli fino alla fonte della suddetta fata. Facendo ciò avvierete la missione secondaria, e sbloccherete la vostra prima Fata Radiosa. Da questo momento in avanti sarà possibile potenziare qualsiasi pezzo d'armatura presso la Fata, alla sola condizione di fornire i materiali richiesti e una modesta somma di Rupie. Potenziare l'abbigliamento fa tantissima differenza in fase di combattimento, quindi vi consigliamo di non sottovalutare questa funzionalità. In caso foste in cerca di armature particolari da potenziare, lasciamo proprio qui il collegamento alla guida completa alle armature di Tears of the Kingdom.

Seconda Fata Radiosa La prossima Fata Radiosa si trova poco distante dallo Stallaggio del Nevaio, ma prima di poterla risvegliare è necessario fare una visita al suonatore di corno, che si trova imprigionato in un profondo cratere da tutt'altra parte. Nell'immagine qui sopra potete vedere la posizione esatta del cratere: una volta scesi all'interno, dovrete semplicemente attaccare una mongolfiera e una ventola al carretto in modo di consentire al musicista di mettersi in salvo. dopodiché si sposterà allo Stallaggio del Nevaio. L'immagine qui sopra ritrae lo Stallaggio del Nevaio, a est delle Terre di Hebra, e la Fonte della Fata Radiosa poco distante. Non dovete fare altro che recarvi allo Stallaggio per incontrare nuovamente il suonatore di corno, dopodiché - proprio come avete fatto la prima volta - dare un passaggio al suo carretto per condurlo al cospetto della Fata. E con questa due sono andate e potrete potenziare il vostro equipaggiamento di un livello ulteriore.

Terza Fata Radiosa La Terza Fata Radiosa si trova nei pressi dello Stallaggio dei Gemelli, nella regione di Necluda, proprio accanto alle grosse montagne tagliate da un piccolo canyon che scorre nel mezzo. Prima di poterla attivare, tuttavia, dovrete trovare il musicista che impugna il tamburo, e che al momento è disperso nei pressi del villaggio Calbarico. Come di consueto abbiamo lasciato proprio qui sopra un'immagine con la posizione esatta del percussionista, che si trova proprio accanto alla cascata che conduce dallo Stallaggio al Villaggio. In questa immagine potete invece avere una panoramica dello Stallaggio dei Gemelli e della Fonte della Fata Radiosa, più a sud. A differenza delle altre occasioni, in questo caso dovrete utilizzare l'Ultramano per realizzare un veicolo capace di trasportare i musicisti dall'altro lato del fiume, come ad esempio una piccola barca. Una volta completato il percorso nel modo che preferite, potrete contare anche sul potere di questa Fata.