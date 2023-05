The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come superare il Bosco Perduto per raggiungere i Korogu

Da che esiste la saga di Zelda, il Bosco Perduto rappresenta un incubo per milioni di videogiocatori. Quest'area apparentemente impenetrabile nasconde sempre un segreto che consente a Link di attraversarla indenne, al fine di raggiungere i segreti che nasconde. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non fa eccezione, anzi, annulla del tutto il "vecchio" metodo per orientarsi nella foresta introdotto all'epoca di Breath of the Wild.

Esistono diversi metodi per raggiungere il centro del Bosco dei Korogu, e ci sono al tempo stesso diversi motivi che spingono i giocatori a tentare di metterci piede. C'è chi è curioso di far visita al sito che un tempo ospitava la Spada Suprema, e c'è invece chi è in cerca di Castonne, il Korogu che è in grado di aumentare la capienza dell'inventario in cambio dei piccoli semi raccolti; ovviamente c'è anche chi sta semplicemente tentando di orientarsi nel bosco. In questa guida dedicata al Bosco Perduto e al Bosco dei Korogu di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su tali luoghi.

