Mortal Kombat 1: come partecipare allo stress test in anteprima

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma Warner Bros e NetherRealm hanno confermato il prossimo arrivo di uno stress test per Mortal Kombat 1, che consentirà agli utenti di provare in anteprima il gioco: vediamo dunque le istruzioni per partecipare a questa prova.

La procedura, almeno per il momento, richiede di passare attraverso un browser internet, registrandosi presso il sito ufficiale di WB Games. Bisogna dunque dirigerci a questo indirizzo ed effettuare il login con il proprio account WB Games, oppure creare uno.

Dopo essersi registrati, ci viene data la possibilità di scegliere la propria piattaforma di preferenza tra PS5 e Xbox Series X|S. Per quanto riguarda lo Stress Test, non sono previste altre piattaforme, dunque non sarà possibile provare Mortal Kombat 1 in anteprima su PC e Nintendo Switch, almeno in questa fase.

Gli sviluppatori fanno sapere che non è necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold per poter accedere alla versione test di Mortal Kombat 1, nonostante si tratti di un gioco essenzialmente multiplayer.

Una volta effettuata la scelta della piattaforma, resta solo da attendere la risposta di WB Games: nel caso si venga selezionati, riceveremo un codice per effettuare il download della versione di prova di Mortal Kombat 1 sulla console scelta, ma essendo un'iniziativa a numero chiuso non c'è certezza di essere inclusi.

La data d'uscita di Mortal Kombat 1 è fissata per il 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per il momento abbiamo visto il primo trailer di presentazione per Mortal Kombat 1, con il gameplay che verrà mostrato alla Summer Game Fest 2023.