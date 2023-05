Shattered Heaven, la recensione di un gioco di ruolo italiano a base di carte

Ovviamente non tutte le componenti hanno lo stesso peso all'interno dell'avventura, che ci vuole portare in un mondo dark fantasy dove destino, leggende, guerre e sacrificio sono le tematiche più importanti. Lo scorso anno vi avevamo proposto un provato e, ora che il gioco è pronto all'uscita su Steam, abbiamo avuto la possibilità di testare la versione completa. Ecco quindi la nostra recensione di Shattered Heaven .

All'ingresso dei dungeon, nei momenti di sosta e ovviamente nei momenti chiave di trama avremo di fronte a noi svariati dialoghi che riga dopo riga ci immergono in questo mondo fantasy. Shattered Heaven va quindi approcciato da chi è interessato alla componente narrativa, soprattutto se vi piace prendere qualche scelta nelle fasi più importanti così da condizionare gli eventi successivi e il finale. Questo lo rende anche rigiocabile, visto che la proceduralità garantirà in una seconda partita dungeon leggermente diversi.

La trama , divisa in capitoli legati a diverse regioni, ci spinge a scoprire il mondo di gioco, le tribù, il passato delle Vestali ma anche del mondo stesso, fino ad arrivare alle sue radici tra realtà e mitologia. Senza fare spoiler, possiamo dirvi che si tratta di una trama interessante e che la narrazione è alquanto centrale. Non fatevi infatti ingannare dalla categorizzazione da "roguelike": Shattered Heaven crea i dungeon in modo procedurale, ma non c'è morte permanente, non si deve ricominciare da capo a ogni sconfitta o dopo un certo numero di vittorie. Si tratta a tutti gli effetti di un gioco di ruolo narrativo single player e la trama si evolve su questo presupposto.

Shattered Heaven racconta di un mondo maledetto nel quale quattro tribù sono condannate a vivere senza mai dormire, senza potersi riprodurre e con un'aspettativa di vita fissata esattamente a quaranta anni. Ogni tribù può contare su una Vestale , una giovane donna che dispone di grandi poteri e che ogni dieci anni deve affrontare una battaglia nota come la Guerra dell'Ascensione, prima di reincarnarsi in un altro membro della tribù.

Dungeon Crawler

I dungeon di Shattered Heaven sono una serie di stanze da esplorare

Parliamo di dungeon "leggermente" diversi perché, a conti fatti, i piccoli labirinti di Shattered Heaven non sono poi così vari in termini puramente strutturali. Il gioco è diviso in regioni, che determinano l'estetica e il tipo di nemici che ci troveremo di fronte, ma la varietà dei singoli dungeon non è enorme. Questi sono solo una serie di stanze, con qualche bivio, ma si può tranquillamente tornare sui propri passi. L'obiettivo è di norma trovare e sconfiggere nemici, oppure raccogliere tesori, per poi arrivare all'uscita dove potrebbe attenderci un boss.

Nelle stanze, in modo causale, possono esserci trappole, eventi che possono concedere malus o bonus, oppure battaglie. L'esplorazione è semplice e rapida e non ci sono limiti per lo spostamento e risulta quindi non particolarmente interessante.

In Shattered Heaven possiamo anche usare pozioni, acquistandole o creandole con i materiali ottenuti nei dungeon

Il focus di ogni esplorazione è infatti il combattimento. I tre eroi che guideremo dispongono di un proprio mazzo di carte unico. La Vestale è dedita all'attacco, il guerriero Magni può facilmente creare scudi per difendere se stesso e le alleate, mentre Ishana può usare facilmente status alterati sui nemici. In vari modi, durante un esplorazione, si possono ottenere carte aggiuntive da sommare ai mazzi per la singola esplorazione. Completando le missioni principali, inoltre, si sbloccano in modo definitivo nuove carte e possiamo così variare il mazzo.

Leonardo Interactive ha compiuto l'ottima scelta di non proporre nuove carte banalmente più potenti, ma semplicemente diverse, così che non si debba abbandonare quelle base per le nuove, ma sia spinti ogni volta compiere una scelta su come comporre il mazzo, che deve inoltre seguire regole ben precise. La creazione di un mazzo è quindi interessante, soprattutto perché va gestita insieme a vari altri sistemi di potenziamento dei personaggi, ovvero alberi delle abilità, accessori da equipaggiare con vari effetti molto utili e bonus aggiuntivi da acquistare con una valuta speciale che si ottiene nei dungeon. Anche completando le missioni secondarie, è chiaro che non si può ottenere ogni potenziamento, quindi è costantemente una questione di compiere scelte.

Nelle bossfight ci sono regole aggiuntive che rendono Shattered Heaven ancora più divertente

Parlando però più precisamente delle battaglie, Shattered Haven ci mette in scontri a turni dove ogni eroe dispone di un numero di punti azione. Ogni carta ha un costo, ma spesso ci sono modi per giocarne di più, combinando effetti. Andora, Magni e Ishana hanno mazzi sensibilmente diversi non solo in termini tattici ma anche in merito alle meccaniche. La Vestale, ad esempio, può ottenere punti Divinità giocando carte di seme diverso per poi ottenere dei bonus. Magni può accumulare ira che va spesa per attivare abilità. Ishana, infine, guadagna Sete che investe per usare una versione potenziata delle proprie carte. Bisogna quindi sempre ragionare su come agire e come creare sinergie tra le mosse dei tre eroi, con scontri discretamente impegnativi anche alle difficoltà più basse.

Parlando proprio del livello di difficoltà, abbiamo iniziato la nostra avventura a livello "normale", per poi passare a quello più basso dopo alcuni dungeon. Il motivo non era tanto la difficoltà (stavamo vincendo senza problemi) ma la lentezza di alcuni combattimenti. I dungeon principali chiedono di norma di affrontare anche sette od otto battaglie con nemici spesso ripetuti: a difficoltà normale le battaglie tendevano ad allungarsi un po' troppo per il semplice fatto che i nemici hanno molti punti vita. Abbassando il livello di difficoltà l'esperienza è diventata più snella, senza essere per questo troppo facile. In breve, il sistema dei livelli di difficoltà è ben gestito e dovrebbe garantire un'ottima esperienza a più tipi di giocatori, considerando anche che è presente una difficoltà sopra il "normale" che promette di mettere tutti a durissima prova.

Nei dungeon di Shattered Heavern ci si imbatte in eventi casuali con vari effetti

La parte più interessante, inoltre, è il fatto che possiamo in ogni battaglia cercare di completare un obiettivo secondario, come ad esempio non giocare certe carte o eliminare uno specifico nemico per ultimo. Questi obiettivi sbloccano man mano ricompense aggiuntive e rendono più interessanti gli scontri. Menzione di merito infine per i boss: invece di essere semplicemente più potenti, dispongono anche di meccaniche di gioco uniche, che rendono le battaglie ancora più tattiche e particolari. Sicuramente si tratta dei momenti più divertenti dell'avventura.

Segnaliamo infine che Shattered Heaven non è tradotto in italiano, fattore importante per molti considerando che parliamo di un gioco dove c'è da leggere continuamente. Il doppiaggio inglese è buono, ma avremmo gradito un più di varietà per le frasi generiche che i personaggi recitano durante il combattimento. Dopo poche battaglie i nostri eroi ripetono le stesse battute e diventa noioso. A livello visivo invece la varietà degli ambienti è discreta mentre le carte sono tutte molto belle da vedere.