PlayStation Days of Play 2023: Sony annuncia sconti su PS Plus e giochi PS5 e PS4

Sony ha annunciato il ritorno, per questa settimana, dell'iniziativa Days of Play 2023, con sconti e offerte riguardanti giochi PS5 e PS4, oltre a promozioni su PlayStation Plus, accessori e altro, il tutto in partenza il 2 giugno 2023.

Con l'apertura di PlayStation Direct anche in Italia, inoltre, sono disponibili altre offerte riguardanti accessori e altro, collegati sempre all'universo PlayStation. Days of Play 2023 inizia il 2 giugno alle 00:01 e termina il 12 giugno alle 23:59, ora locale di ciascuna regione.

Gli sconti verranno progressivamente cambiati e segnalati sul sito Days of Play nel corso della settimana. Vediamo alcuni esempi di giochi PS5 e PS4 a sconto:

God Of War Ragnarök (PS5) al prezzo consigliato di €59.99, invece di €80.99 | (PS4) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €70.99

Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €80.99

Gran Turismo 7 (PS4) al prezzo consigliato di €39.99, invece di €70.99; Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €60.99

Titoli appartenenti alla serie PlayStation Hits (tra cui Gran Turismo Sport HITS) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €20.99

Sarà inoltre possibile acquistare abbonamenti PlayStation Plus a prezzo ridotto, sia per i nuovi utenti che per chi vuole rinnovare la sottoscrizione. Per i nuovi e gli attuali abbonati a PlayStation Plus, tutti i piani di 12 mesi saranno offerti con uno sconto del 25% (Essential, Extra e Premium/Deluxe).

Gli attuali abbonati a PlayStation Plus Essential ed Extra possono inoltre ricevere uno sconto del 25% su un abbonamento di 1 mese, 3 mesi o 12 mesi quando passano a un piano di livello superiore.

Gli utenti in Austria, Italia, Portogallo e Spagna possono inoltre festeggiare il lancio di direct.playstation.com con sconti su accessori e giochi per PS5 selezionati utilizzando i seguenti codici promozionali:

Il codice DOPSAVE15 per uno sconto massimo del 15% su accessori per PS5 selezionati, tra cui la base di ricarica DualSense, la telecamera HD, il telecomando per contenuti multimediali, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D e coperture della console PS5 selezionate

Il codice DOPSAVE40 per uno sconto massimo del 40% su giochi per PS5 selezionati

Le offerte sono disponibili per tutta la durata della promozione, fino a esaurimento scorte e variano a seconda della regione.