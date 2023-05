Direct.PlayStation.com è ora disponibile anche in Italia: prodotti, costi e vantaggi per PS Plus

Sony Interactive Entertainment ha annunciato tramite un comunicato ufficiale e il PS Blog che a partire da oggi, 23 maggio 2023, è disponibile anche in Italia direct.playstation.com, ovvero il negozio di PlayStation dove acquistare vari prodotti. Vediamo tutti i dettagli, come i costi di spedizione, la lista dei prodotti e i vantaggi per chi ha PS Plus.

Prima di tutto, direct.playstation.com permette di acquistare prodotti come PlayStation 5, PlayStation VR2, il controller DualSense sia in versione standard che EDGE e le cover di PS5. Inoltre, è possibile acquistare anche videogiochi.

Vediamo la lista di giochi (per ora tutti a prezzo pieno) che, al momento, è possibile acquistare tramite direct.playstation:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Una grande avventura

Demon's Souls

Death Stranding Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut

Nioh Collection

Per quanto riguarda i costi, la consegna è gratuita per tutti gli ordini superiori a 39€. Se si è abbonati a PS Plus, invece, la consegna è gratuita indipendente dalla spesa. In caso preordine, la consegna è garantita per il giorno della pubblicazione del videogioco ed è sempre gratuita per tutti, senza spesa minima. La restituzione (per gli articoli idonei) è possibile entro 30 giorni. Il costo della consegna, secondo il sito ufficiale, varia a seconda del prodotto: vi è inoltre la consegna standard (5 giorni) e la consegna espressa (2 giorni). La consegna è tracciabile, tramite un link inviato tramite email da PlayStation. Le seguenti località però non possono fare ordini tramite direct.playstation: Livigno, Campione d'Italia, Lago di Lugano, San Marino e Città del Vaticano.

L'immagine pubblicitaria di direct.playstation.com

Segnaliamo anche che il servizio direct.playstation.com si amplia, oltre che all'Italia, anche all'Austria (sempre il 23 maggio) e alla Spagna e al Portogallo (entrambi 25 maggio). Con questi quattro nuovi Paesi, il totale delle nazioni dove il negozio è disponibile diventa 11, considerando già Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Potete trovare direct.playstation.com qui.