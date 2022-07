Shattered Heaven, il provato di un gioco di carte fantasy fortemente narrativo

Quindi abbiamo provato Shattered Heaven con certe aspettative in testa e c'è da premettere che non siamo stati delusi.

C'è spazio nel mono dei videogiochi per un altro gioco di carte fantasy con elementi roguelike? Il genere piace moltissimo ai giocatori, soprattutto PC, vuoi per le possibilità che offre in termini di gameplay, vuoi per la presenza di una forte casualità, che costringe di volta in volta ad adattare le proprie tattiche. Crearsi e curare il proprio mazzo, studiare tutte le possibili combinazioni, scoprendo le migliori e le peggiori, ottenere nuove carte che aprono a nuove strategie, anche completamente opposte a quelle praticate fino a quel momento, sono solo alcuni dei piaceri che si possono sentire di fronte a un deck builder ben fatto.

Narrazione

Shattered Heaven ha una forte impronta narrativa, anche davanti ai falò

Quello che è chiaro sin da subito è che Shattered Heaven ha una forte impronta narrativa. La demo che abbiamo avuto modo di giocare ci ha permesso di provare il primo capitolo, che parla di un mondo senza nome in cui delle fazioni combattono per le poche risorse disponibili e per spezzare la maledizione che vuole la morte sopraggiungere per tutti a quarant'anni. Tre eroi devono quindi prendere parte alla cosiddetta Guerra dell'Ascensione per compiere un antico rituale di sangue, unico a poterli far uscire dall'inferno in cui si trovano.

Va sottolineato che in Shattered Heaven la storia non fa soltanto da sfondo all'azione, ma ne è parte integrante ed è molto presente: i personaggi parlano continuamente tra di loro, comunicano con i personaggi non giocanti, da cui ottengono informazioni sulla mitologia del gioco, che aiuta a capire meglio e ad arricchire il contesto in cui ci si trova ad agire, nonché missioni e consigli, e compiono scelte che determinano lo svolgimento di alcuni eventi. Non scendiamo troppo nei particolari, perché anche noi abbiamo potuto provare solo una porzione del tutto, ma sappiate che si passa un bel po' di tempo a leggere (a meno che non si diventi fan del tasto skip... ma sarebbe un peccato).

Ciò che ci interessa davvero è che capiate che la narrazione è molto presente in ogni aspetto del gioco. Lo è anche all'interno dei dungeon stessi che, seppur formati casualmente, offrono sempre dei piccoli eventi cui partecipare e introducono nuove situazioni che fanno evolvere la trama, compresi dei nuovi personaggi. Quindi la sensazione di essere parte di una storia più grande e non solo di stare giocando a carte è sempre molto presente e rende la progressione decisamente più interessante rispetto a quella di altri titoli. Naturalmente il focus principale del gameplay è sulle carte, che rappresentano il fulcro dell'azione.