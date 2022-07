Prison School, il cosplay di Meiko Shiraki di adamae_dono impone la disciplina che ci vuole

Meiko Shiraki è la compagna scolastica che ci vuole per ritrovare la giusta disciplina, come insegna la serie Prison School e come ribadisce questo cosplay di adamae_dono, che coglie tutta la forza del personaggio, per certi versi schiacciante.

Meiko è una studentessa del terzo anno della Hachimitsu Academy, nonché vicepresidente dell'Underground Student Council. Viene messa a fare la guardia ai ragazzi nei due mesi in cui vengono tenuti prigionieri a scuola. Meiko è anche la migliore amica di Mari Kurihara, la presidentessa dell'USC. Prende ordini solo da lei.

Nel corso della serie, Meiko subisce una profonda trasformazione, ma nella sua fase repressiva è indubbiamente il personaggio più carismatico e affascinante, quello che fa capire a tutti cos'è veramente la pedagogia, grazie a degli argomenti inconfutabili come il terribile frustino, che utilizza con indomabile maestria. Chissà che successo avrebbe nelle scuole italiane.

Il cosplay di adamae_dono coglie pienamente la forza del personaggio, sia nel costume, dotato di tutti gli accessori necessari, sia nell'interpretazione, in linea con quello che ci si aspetterebbe da una Meiko in carne e ossa.